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Москва назвала «Новичок» чисто западным брендом, с которым работали 20 стран
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Москва назвала «Новичок» чисто западным брендом, с которым работали 20 стран

МИД РФ напомнил, что следы яда в организме Навального военные эксперты обнаружили спустя неделю после госпитализации

Нервно-паралитический боевой яд класса «Новичок» является «чисто западным брендом» и впервые был представлен в США, заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального. В ведомстве указали, что сейчас подобного отравляющего вещества в России нет, в то время как в западных странах он присутствует в «140 вариантах» (конкретные государства не называются, кроме США).


В МИД РФ отметили, что структура и масс-спектр боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», впервые были представлены в 1998 году в базе данных Американского института стандартов (NIST 98).


«Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем в 20 странах Запада», сообщается на сайте МИД РФ.


«Так что «Новичок» чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», отметили в ведомстве.


Российская сторона заявила, что «все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем», и напомнила, что проведенные в Омске исследования биоматериалов Навального не выявили наличие в них следов отравления боевым химическим веществом.


«И врачи Charite их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю», напомнили в МИД РФ.


Также Москва призвала Германию представить доказательства отравления основателя ФБК, потому что в противном случае оснований для возбуждения уголовного дела нет.


Внешнеполитическое ведомство отметило, что необходимо прояснить еще ряд важных деталей: например, откуда взялась и как именно вывезли из России бутылку, на которой, по утверждению Германии, были обнаружены следы яда. При каких условиях российские правоохранители смогут допросить сопровождавшую Навального Марину Певчих? Кто именно передал сообщение о минировании аэропорта Омска, когда туда экстренно приземлился самолет с оппозиционером? И так далее.


«Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются», уточнили в МИД РФ.


«Нас весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией. В качестве ответа мы получаем агрессивную риторику и откровенное манипулирование фактами», указали в ведомстве.


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Разработчик «Новичка» готов «задавить как тараканов» сторонников версии отравления Навального

Леонид Ринк опроверг наличие боевого вещества в организме основателя ФБК 9 октября 2020
Dailystorm - Разработчик «Новичка» готов «задавить как тараканов» сторонников версии отравления Навального

Ранее эксперты ОЗХО заявили, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Документ подтвердил наличие отравляющих веществ в крови основателя ФБК. Результаты исследования были переданы в Германию.


О том, что технический анализ ОЗХО подтвердил следы нервно-паралитического яда «Новичок» в организме российского оппозиционера, рассказало в Twitter британское представительство организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Кремль пока не располагает отчетом ОЗХО о результатах исследования анализов основателя ФБК.


Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что врачи клиники Charite, как и их российские коллеги, не обнаружили в анализах Навального никаких следов боевых отравляющих веществ. По словам Лаврова, химические элементы «найдены» уже в лаборатории бундесвера. 9 октября Лавров предположил, что Берлин, скорее всего, не предоставит доказательств по делу об отравлении Навального.


Россия пригласила экспертов ОЗХО расследовать дело Навального

В ведомстве рассчитывают «на результативное сотрудничество в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего» 2 октября 2020
Dailystorm - Россия пригласила экспертов ОЗХО расследовать дело Навального

Навальному стало плохо 20 августа на борту лайнера Томск — Москва. Политика госпитализировали в Омске. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику Charite. 23 сентября оппозиционера выписали из медучреждения.


Правительство ФРГ утверждает, что военные эксперты обнаружили в организме Навального следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Сибирская транспортная полиция начала доследственную проверку, но никаких противоправных действий в отношении оппозиционера не выявила.


#германия #отравление #навальный #мид рф
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