Москва назвала «Новичок» чисто западным брендом, с которым работали 20 стран

Нервно-паралитический боевой яд класса «Новичок» является «чисто западным брендом» и впервые был представлен в США, заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального. В ведомстве указали, что сейчас подобного отравляющего вещества в России нет, в то время как в западных странах он присутствует в «140 вариантах» (конкретные государства не называются, кроме США).





В МИД РФ отметили, что структура и масс-спектр боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», впервые были представлены в 1998 году в базе данных Американского института стандартов (NIST 98).





«Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем в 20 странах Запада», — сообщается на сайте МИД РФ.





«Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — отметили в ведомстве.





Российская сторона заявила, что «все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем», и напомнила, что проведенные в Омске исследования биоматериалов Навального не выявили наличие в них следов отравления боевым химическим веществом.





«И врачи Charite их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю», — напомнили в МИД РФ.





Также Москва призвала Германию представить доказательства отравления основателя ФБК, потому что в противном случае оснований для возбуждения уголовного дела нет.





Внешнеполитическое ведомство отметило, что необходимо прояснить еще ряд важных деталей: например, откуда взялась и как именно вывезли из России бутылку, на которой, по утверждению Германии, были обнаружены следы яда. При каких условиях российские правоохранители смогут допросить сопровождавшую Навального Марину Певчих? Кто именно передал сообщение о минировании аэропорта Омска, когда туда экстренно приземлился самолет с оппозиционером? И так далее.





«Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются», — уточнили в МИД РФ.





«Нас весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией. В качестве ответа мы получаем агрессивную риторику и откровенное манипулирование фактами», — указали в ведомстве.