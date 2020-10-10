Лукашенко встретился в СИЗО с оппозицией и обсудил Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами. Встреча продолжалась 4,5 часа, на ней присутствовали 11 человек, включая бывшего кандидата в президента, банкира Виктора Бабарико.
«Конституцию на улице не напишешь», — приводит Telegram-канал «Пул Первого» (который, по неподтвержденной информации, курирует пресс-секретарь Лукашенко Мария Эйсмонт) слова белорусского лидера, высказанные на встрече.
Отмечается, что Лукашенко приехал в СИЗО, чтобы «услышать всех». Другие подробности поездки президента Белоруссии не приводятся.
Также на встрече присутствовал сын Бабарико Эдуард, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, Дмитрий Рабцевич (директор Pandadoc), Илья Салей (адвокат Марии Колесниковой), политтехнолог Виталий Шкляров.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70-80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, продолжающиеся до сих пор.
18 июня глава Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержанный в тот же день Виктор Бабарико связан с «кукловодами» из компании «Газпром». Тертель пояснил, что деньги, которые Бабарико называл личными средствами, «были незаконно выведены по системе офшоров» из страны и распределены между участниками преступной схемы «в соответствии с ранее оговоренными процентами».
Правоохранители по делу Белгазпромбанка ранее изъяли около 150 картин общей стоимостью 20 миллионов долларов. Среди них «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина, полотна числились в корпоративной коллекции банка. Они были приобретены на аукционе Sotheby's в 2013 году. Ведущий программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» говорил, что эти картины планировалось вывезти из республики.