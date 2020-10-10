Лукашенко встретился в СИЗО с оппозицией и обсудил Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами. Встреча продолжалась 4,5 часа, на ней присутствовали 11 человек, включая бывшего кандидата в президента, банкира Виктора Бабарико.





«Конституцию на улице не напишешь», — приводит Telegram-канал «Пул Первого» (который, по неподтвержденной информации, курирует пресс-секретарь Лукашенко Мария Эйсмонт) слова белорусского лидера, высказанные на встрече.





Отмечается, что Лукашенко приехал в СИЗО, чтобы «услышать всех». Другие подробности поездки президента Белоруссии не приводятся.