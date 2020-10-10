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Новый премьер Киргизии рассказал об обещании президента уйти в отставку
Новости

Новый премьер Киргизии рассказал об обещании президента уйти в отставку

Садыр Жапаров также сообщил, что Россия была и остается главным стратегическим партнером республики

В Киргизии утвердили новый состав правительства. Премьер-министром страны стал единственный кандидат Садыр Жапаров, ранее судимый за захват заложника и организацию несогласованного митинга. Политик заявил, что президент республики Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней.


«Во время переговоров с Жээнбековым он сказал, что после того как парламент утвердит нового премьер-министра, он подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней», сказал Жапаров.


Он подчеркнул, что намерен на новой должности активно продвигать введение одномандатного парламента, а также системы курултая (Государственного собрания).


Новый глава правительства также отметил, что Россия, несмотря на ситуацию внутри республики, была и останется главным стратегическим партнером Киргизии.


«Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», сказал Жапаров на пресс-конференции.


В ходе голосования кандидатура нового премьер-министра была утверждена единогласно, а состав и структуру правительства, согласно его предложению, оставили без изменений.


«Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов», отметил Жапаров.


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Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку

Сооронбай Жээнбеков также освободил от должности премьер-министра Кубатбека Боронова 9 октября 2020
Dailystorm - Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку

Протесты в республике начались 5 октября после объявления результатов парламентских выборов, прошедших 4 октября. Из 16 участвовавших в голосовании партий барьер в 7% смогли преодолеть только четыре.


Однако сторонники проигравших политиков не согласились с результатами референдума и потребовали повторных выборов. Во время протестов демонстрантам удалось добиться освобождения экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из СИЗО, а также других бывших чиновников. Кроме того, был захвачен ряд правительственных зданий. 


На фоне протестов президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьер-министра Кубатбека Боронова. Жээнбеков пообещал также покинуть свой пост в том случае, если Киргизия вернется «в правовое русло».


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#отставка #киргизия #жапаров #протесты
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