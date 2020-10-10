Новый премьер Киргизии рассказал об обещании президента уйти в отставку

В Киргизии утвердили новый состав правительства. Премьер-министром страны стал единственный кандидат Садыр Жапаров, ранее судимый за захват заложника и организацию несогласованного митинга. Политик заявил, что президент республики Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней.





«Во время переговоров с Жээнбековым он сказал, что после того как парламент утвердит нового премьер-министра, он подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней», — сказал Жапаров.





Он подчеркнул, что намерен на новой должности активно продвигать введение одномандатного парламента, а также системы курултая (Государственного собрания).





Новый глава правительства также отметил, что Россия, несмотря на ситуацию внутри республики, была и останется главным стратегическим партнером Киргизии.





«Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», — сказал Жапаров на пресс-конференции.





В ходе голосования кандидатура нового премьер-министра была утверждена единогласно, а состав и структуру правительства, согласно его предложению, оставили без изменений.





«Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов», — отметил Жапаров.