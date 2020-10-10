Новый премьер Киргизии рассказал об обещании президента уйти в отставку

В Киргизии утвердили новый состав правительства. Премьер-министром страны стал единственный кандидат Садыр Жапаров, ранее судимый за захват заложника и организацию несогласованного митинга. Политик заявил, что президент республики Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней.
«Во время переговоров с Жээнбековым он сказал, что после того как парламент утвердит нового премьер-министра, он подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней», — сказал Жапаров.
Он подчеркнул, что намерен на новой должности активно продвигать введение одномандатного парламента, а также системы курултая (Государственного собрания).
Новый глава правительства также отметил, что Россия, несмотря на ситуацию внутри республики, была и останется главным стратегическим партнером Киргизии.
«Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», — сказал Жапаров на пресс-конференции.
В ходе голосования кандидатура нового премьер-министра была утверждена единогласно, а состав и структуру правительства, согласно его предложению, оставили без изменений.
«Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов», — отметил Жапаров.
Протесты в республике начались 5 октября после объявления результатов парламентских выборов, прошедших 4 октября. Из 16 участвовавших в голосовании партий барьер в 7% смогли преодолеть только четыре.
Однако сторонники проигравших политиков не согласились с результатами референдума и потребовали повторных выборов. Во время протестов демонстрантам удалось добиться освобождения экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из СИЗО, а также других бывших чиновников. Кроме того, был захвачен ряд правительственных зданий.
На фоне протестов президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьер-министра Кубатбека Боронова. Жээнбеков пообещал также покинуть свой пост в том случае, если Киргизия вернется «в правовое русло».