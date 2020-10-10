Новости
Новости
St
Попавший под обстрел собор в Шуши оказался наполовину уничтожен
Новости

Попавший под обстрел собор в Шуши оказался наполовину уничтожен

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ранее пообещал восстановить здание

Собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши (Нагорный Карабах), который 8 октября попал под обстрел в ходе конфликта на территории республики, оказался разрушен примерно наполовину. Пострадали фигуры ангелов, почти полностью уничтожены лавки, выбиты окна. Daily Storm публикует фотоматериалы с места событий, которые позволяют понять, в каком состоянии сейчас находится построенное в конце XIX века здание.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


8 октября советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сообщил, что военные Азербайджана нанесли второй удар по собору Святого Христа Всеспасителя (Сурб Аменапркич Казанчецоц).


В здании находились люди, которые укрылись от бомбардировки. В их числе оказались трое российских журналистов, один из которых — Юрий Котенок — был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.



Президент непризнанной республики Араик Арутюнян назвал атаку по собору актом вандализма и пообещал восстановить здание.


В Минобороны Азербайджана заявили, что атаковать собор не входило в планы военных: «Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения, памятники».



Церковь Святого Христа Всеспасителя в Шуши представляет собой архитектурный комплекс из церкви и колокольни, которые были построены в 1868-1887 годы.


В годы первой войны в 1990-х, в ходе которой Нагорный Карабах объявил о своей независимости, на территории церкви находился азербайджанский склад ракет системы «Град». Шуши был взят армянскими войсками штурмом 8-9 мая 1992 года.



Корреспонденты Daily Storm сообщают, что в Степанакерте в первый день перемирия между сторонами конфликта все начало «очень осторожно оживать». Постепенно даже начали восстанавливать линию электропередачи, а воздушная сирена прозвучала лишь утром. Обстрела нет, в городе более-менее спокойная обстановка.


8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными. Он также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что главы МИД двух республик приняли приглашение и вылетают в российскую столицу.


Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что встреча министров иностранных дел внесет ясность во многие вопросы. Он также предупредил, если глава МИД Армении скажет, что «Карабах — это Армения», то переговоры могут быть сорваны.


Президент Армении Армен Саркисян, в свою очередь, поблагодарил Путина и Лаврова за организацию консультаций в Москве, выразив надежду на достижение перемирия: «Так что, я благодарен им, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, правительству России. Надеюсь, что удастся достичь перемирия».


Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Президент России также пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву для консультаций 8 октября 2020
Dailystorm - Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Однако вскоре после объявленного перемирия обе стороны обвинили друг друга в нарушении условий соглашения.


Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.


Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. До настоящего времени между Азербайджаном, Нагорно-Карабахской Республикой и Арменией действовал режим прекращения огня, который неоднократно нарушался.


#азербайджан #армения #военный конфликт #нагорный карабах
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»