Попавший под обстрел собор в Шуши оказался наполовину уничтожен

Корреспонденты Daily Storm сообщают, что в Степанакерте в первый день перемирия между сторонами конфликта все начало «очень осторожно оживать». Постепенно даже начали восстанавливать линию электропередачи, а воздушная сирена прозвучала лишь утром. Обстрела нет, в городе более-менее спокойная обстановка.





8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными. Он также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что главы МИД двух республик приняли приглашение и вылетают в российскую столицу.





Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что встреча министров иностранных дел внесет ясность во многие вопросы. Он также предупредил, если глава МИД Армении скажет, что «Карабах — это Армения», то переговоры могут быть сорваны.





Президент Армении Армен Саркисян, в свою очередь, поблагодарил Путина и Лаврова за организацию консультаций в Москве, выразив надежду на достижение перемирия: «Так что, я благодарен им, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, правительству России. Надеюсь, что удастся достичь перемирия».