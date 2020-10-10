Попавший под обстрел собор в Шуши оказался наполовину уничтожен

Собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши (Нагорный Карабах), который 8 октября попал под обстрел в ходе конфликта на территории республики, оказался разрушен примерно наполовину. Пострадали фигуры ангелов, почти полностью уничтожены лавки, выбиты окна. Daily Storm публикует фотоматериалы с места событий, которые позволяют понять, в каком состоянии сейчас находится построенное в конце XIX века здание.
8 октября советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сообщил, что военные Азербайджана нанесли второй удар по собору Святого Христа Всеспасителя (Сурб Аменапркич Казанчецоц).
В здании находились люди, которые укрылись от бомбардировки. В их числе оказались трое российских журналистов, один из которых — Юрий Котенок — был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Президент непризнанной республики Араик Арутюнян назвал атаку по собору актом вандализма и пообещал восстановить здание.
В Минобороны Азербайджана заявили, что атаковать собор не входило в планы военных: «Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения, памятники».
Церковь Святого Христа Всеспасителя в Шуши представляет собой архитектурный комплекс из церкви и колокольни, которые были построены в 1868-1887 годы.
В годы первой войны в 1990-х, в ходе которой Нагорный Карабах объявил о своей независимости, на территории церкви находился азербайджанский склад ракет системы «Град». Шуши был взят армянскими войсками штурмом 8-9 мая 1992 года.
Корреспонденты Daily Storm сообщают, что в Степанакерте в первый день перемирия между сторонами конфликта все начало «очень осторожно оживать». Постепенно даже начали восстанавливать линию электропередачи, а воздушная сирена прозвучала лишь утром. Обстрела нет, в городе более-менее спокойная обстановка.
8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными. Он также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что главы МИД двух республик приняли приглашение и вылетают в российскую столицу.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что встреча министров иностранных дел внесет ясность во многие вопросы. Он также предупредил, если глава МИД Армении скажет, что «Карабах — это Армения», то переговоры могут быть сорваны.
Президент Армении Армен Саркисян, в свою очередь, поблагодарил Путина и Лаврова за организацию консультаций в Москве, выразив надежду на достижение перемирия: «Так что, я благодарен им, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, правительству России. Надеюсь, что удастся достичь перемирия».
Однако вскоре после объявленного перемирия обе стороны обвинили друг друга в нарушении условий соглашения.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.
Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. До настоящего времени между Азербайджаном, Нагорно-Карабахской Республикой и Арменией действовал режим прекращения огня, который неоднократно нарушался.