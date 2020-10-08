Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Президент России Владимир Путин призвал участников конфликта на территории Нагорного Карабаха прекратить огонь и совершить обмен пленными, а также телами погибших. Глава государства также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана 9 октября в Россию для консультаций.
«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — сообщается на сайте Кремля.
«Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», — цитирует пресс-служба слова российского лидера.
6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse заявил, что Ереван готов пойти на те уступки в карабахском конфликте, на которые будет готов и Баку. Он отметил, что решение о развязывании военных действий в Нагорном Карабахе мотивировалось поддержкой Турции.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабия» рассказал, что Азербайджан готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, если Армения предложит привязанный ко времени график вывода своих войск с территории непризнанной республики. Еще одним условием прекращения огня он назвал необходимость получить извинения от Пашиняна, посчитавшего «оккупированные азербайджанские земли армянскими».
Глава МИД РФ Сергей Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Майк Помпео накануне, 6 октября, призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Лавров и Ле Дриан «самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия» в зоне конфликта и за ее пределами.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.