Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Президент России Владимир Путин призвал участников конфликта на территории Нагорного Карабаха прекратить огонь и совершить обмен пленными, а также телами погибших. Глава государства также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана 9 октября в Россию для консультаций.





«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — сообщается на сайте Кремля.





«Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», — цитирует пресс-служба слова российского лидера.