СМИ: В черный список ЕС из-за ситуации с Навальным решили включить девять россиян

Франция и Германия в связи с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального сформировали санкционный список, в который попали девять россиян, пишет французская газета Le Monde. Фигуранты списка связаны с силовыми структурами и администрацией президента России. Планируется заморозить их счета, а также запретить въезд в ЕС. В то же время издание отмечает, что немецкая сторона сделала все, чтобы ограничения не коснулись «Северного потока — 2».





Свой список Париж и Берлин планируют представить на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 12 октября.





«Эти предложения будут направлены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных норм, в силу их официальных функций, и на организацию, участвующую в программе «Новичок», — пишет Le Monde.





Всего в списке девять россиян, чьи имена не называются, в их числе сотрудники администрации президента, силовых ведомств и Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, в советское время был разработан «Новичок». Этим людям запретят въезд в Европу, их активы на территории стран Евросоюза будут заморожены.





В то же время Le Monde сообщает, что этот вариант санкционного списка может быть изменен. Журналисты напомнили, что после присоединения Крыма к России санкции были введены против 177 человек и 48 компаний. В статье также отмечается, что ФРГ не стали связывать санкции из-за ситуации с Навальным с газопроводом «Северный поток — 2».