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СМИ: В черный список ЕС из-за ситуации с Навальным решили включить девять россиян
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СМИ: В черный список ЕС из-за ситуации с Навальным решили включить девять россиян

Германия приложила все усилия, чтобы ограничения не коснулись газопровода «Северный поток — 2», сообщили журналисты

Франция и Германия в связи с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального сформировали санкционный список, в который попали девять россиян, пишет французская газета Le Monde. Фигуранты списка связаны с силовыми структурами и администрацией президента России. Планируется заморозить их счета, а также запретить въезд в ЕС. В то же время издание отмечает, что немецкая сторона сделала все, чтобы ограничения не коснулись «Северного потока — 2».


Свой список Париж и Берлин планируют представить на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 12 октября.


«Эти предложения будут направлены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных норм, в силу их официальных функций, и на организацию, участвующую в программе «Новичок», пишет Le Monde.


Всего в списке девять россиян, чьи имена не называются, в их числе сотрудники администрации президента, силовых ведомств и Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, в советское время был разработан «Новичок». Этим людям запретят въезд в Европу, их активы на территории стран Евросоюза будут заморожены.


В то же время Le Monde сообщает, что этот вариант санкционного списка может быть изменен. Журналисты напомнили, что после присоединения Крыма к России санкции были введены против 177 человек и 48 компаний. В статье также отмечается, что ФРГ не стали связывать санкции из-за ситуации с Навальным с газопроводом «Северный поток 2».


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Сотрудники МВД России опросили 230 человек по инциденту с Навальным

Ведомство также направило шесть запросов Германии, Швеции и Франции по госпитализации политика 8 октября 2020
Dailystorm - Сотрудники МВД России опросили 230 человек по инциденту с Навальным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь» заявила, что Россия готова зеркально ответить на эти санкции, если они будут введены. Дипломат напомнила, что Москва до сих пор не увидела никаких доказательств, Запад предлагает «поверить на слово».


«Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному к ответным мерам», сказала она.


Западные страны, уверена представитель МИД РФ, не стремятся разобраться в ситуации, а используют ее как предлог для введения санкций.


«Биологические часы Запада подошли к тому, чтобы ввести новые санкции в отношении нашей страны, нужен был повод, мотив, какая-то история», подчеркнула дипломат.


Кроме того, она указала, что ОЗХО могут передать данные по отравлению Навального только при условии разрешения со стороны Германии, но Берлин против.


Захарова напомнила, что Генпрокуратура России направила в ФРГ уже четыре запроса, но все они остались без ответа. Помимо этого, ОЗХО тоже отправляет к Берлину, который, в свою очередь, отправляет к ОЗХО.


«Это какая-то веселая карусель, сколько уже можно?» заявила Захарова.


Германия и Франция планируют ввести санкции против России из-за дела Навального

В СМИ отметили, что ограничительные меры затронут офицеров ГРУ 7 октября 2020
Dailystorm - Германия и Франция планируют ввести санкции против России из-за дела Навального

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва 20 августа. Его доставили в омскую больницу. Утром 22 августа оппозиционера транспортировали в берлинскую клинику Charite. С 20 августа по 7 сентября он пробыл в коме. По словам его соратников, в данный момент он проходит курс реабилитации.


После транспортировки Навального в Германию правительство ФРГ заявило, что военные эксперты обнаружили в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские власти исключают, что политик мог быть отравлен в РФ, поскольку медики в Омске не выявили отравляющих веществ. Сибирская транспортная полиция начала доследственную проверку, но никаких противоправных действий в отношении Навального не обнаружила.


6 октября в ОЗХО заявили, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом указывается в отчете организации. Уточняется, что документ подтвердил наличие отравляющих веществ в крови основателя ФБК. Результаты исследования были переданы ФРГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает отчетом ОЗХО о результатах исследования анализов основателя ФБК.


#германия #франция #навальный #санкции
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