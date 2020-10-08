Новости
Новости
St
Неизвестный под видом Тихановской принял участие в заседании парламента Дании
Новости

Неизвестный под видом Тихановской принял участие в заседании парламента Дании

На онлайн-встрече обсуждались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека

Выдавший себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую неизвестный принял участие в онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании. На встрече обсуждалась политическая ситуация в республике. По словам датских депутатов, штаб Тихановской подтвердил, что за нее себя выдавал другой человек.


«На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что ничего компрометирующего линию внешней политики Дании во время встречи сказано не было.


«Я надеюсь, что речь всего лишь о грубой шутке, однако я, естественно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием посторонних во встрече. Это также дает пищу для размышлений», — рассказал о произошедшем глава комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд.


Заседание прошло 6 октября. Вначале заявили, что экс-кандидата в президенты Белоруссии не видно на экране, из-за того что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой. Встреча длилась всего 40 минут, после чего была прервана, так как у участников возникло «ощущение, что что-то не так».


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

МВД России объявило Тихановскую в розыск

Экс-кандидат в президенты Белоруссии на родине обвиняется по статье о призывах к насильственному свержению строя 7 октября 2020
Dailystorm - МВД России объявило Тихановскую в розыск

Накануне появилась информация, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск российскими правоохранителями. Ее личные данные находятся в базе данных МВД России, после оформления запроса на сайте на почту приходит файл со следующим сообщением: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК».


Позже в министерстве заявили, что не возбуждали уголовных дел против Тихановской. «Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что присутствие бывшего кандидата в президенты Белоруссии в базе данных объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка.


В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что его поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70-80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые происходят до сих пор.


#белоруссия #стокгольм #тихановская #дания
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»