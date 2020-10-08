Неизвестный под видом Тихановской принял участие в заседании парламента Дании

Выдавший себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую неизвестный принял участие в онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании. На встрече обсуждалась политическая ситуация в республике. По словам датских депутатов, штаб Тихановской подтвердил, что за нее себя выдавал другой человек.
«На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что ничего компрометирующего линию внешней политики Дании во время встречи сказано не было.
«Я надеюсь, что речь всего лишь о грубой шутке, однако я, естественно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием посторонних во встрече. Это также дает пищу для размышлений», — рассказал о произошедшем глава комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд.
Заседание прошло 6 октября. Вначале заявили, что экс-кандидата в президенты Белоруссии не видно на экране, из-за того что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой. Встреча длилась всего 40 минут, после чего была прервана, так как у участников возникло «ощущение, что что-то не так».
Накануне появилась информация, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск российскими правоохранителями. Ее личные данные находятся в базе данных МВД России, после оформления запроса на сайте на почту приходит файл со следующим сообщением: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК».
Позже в министерстве заявили, что не возбуждали уголовных дел против Тихановской. «Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что присутствие бывшего кандидата в президенты Белоруссии в базе данных объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что его поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70-80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые происходят до сих пор.