Неизвестный под видом Тихановской принял участие в заседании парламента Дании

Выдавший себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую неизвестный принял участие в онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании. На встрече обсуждалась политическая ситуация в республике. По словам датских депутатов, штаб Тихановской подтвердил, что за нее себя выдавал другой человек.





«На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что ничего компрометирующего линию внешней политики Дании во время встречи сказано не было.





«Я надеюсь, что речь всего лишь о грубой шутке, однако я, естественно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием посторонних во встрече. Это также дает пищу для размышлений», — рассказал о произошедшем глава комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд.





Заседание прошло 6 октября. Вначале заявили, что экс-кандидата в президенты Белоруссии не видно на экране, из-за того что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой. Встреча длилась всего 40 минут, после чего была прервана, так как у участников возникло «ощущение, что что-то не так».