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В Москве опечатали отделение Альфа-Банка за нарушение мер профилактики COVID-19
Новости

В Москве опечатали отделение Альфа-Банка за нарушение мер профилактики COVID-19

В помещении отсутствовали облучатели воздуха, кожные антисептики, а при входе посетителям не измеряли температуру

Роспотребнадзор опечатал столичное отделение Альфа-Банка в районе Марьино за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Роман Павлов. Он отметил, что в помещении нет бактерицидных облучателей воздуха, посетителям при входе не измеряют температуру, а также отсутствуют кожные антисептики.


«Сотрудниками Роспотребнадзора <...> проведено мониторинговое обследование помещения отделения Альфа-Банка, расположенного по адресу: улица Люблинская, дом 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил Павлов.


Представитель Роспотребнадзора отметил, что в помещении отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха и кожные антисептики, а при входе посетителям не измеряли температуру.


«Кроме того, не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР. Отделение банка не представило запас масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств», — рассказал он.


По его словам, двери банка опечатали и возбудили уголовное дело по части второй статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).


«За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд», — добавил Павлов.


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Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести 30% сотрудников на удаленку

Градоначальник назвал «очень опасной» динамику распространения COVID-19 в столице 1 октября 2020
Dailystorm - Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести 30% сотрудников на удаленку

Власти Москвы 1 октября обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Согласно документу, на дистанционный режим работы следует перевести всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин также обязал столичных работодателей с 12 октября еженедельно отчитываться о переведенных на удаленку сотрудниках. За невыполнение этих требований грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.


За последние сутки в России выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 260 112. За последние 24 часа зафиксирован 191 летальный исход. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 235 727 россиян. Полностью выздоровели 7054 пациента.


По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 3323 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 461, Московская область — 433, Ростовская область — 261, Нижегородская область — 234 пациента.


#нарушения #covid-19 #банк #коронавирус #роспотребнадзор
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