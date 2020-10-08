В Москве опечатали отделение Альфа-Банка за нарушение мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал столичное отделение Альфа-Банка в районе Марьино за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Роман Павлов. Он отметил, что в помещении нет бактерицидных облучателей воздуха, посетителям при входе не измеряют температуру, а также отсутствуют кожные антисептики.





«Сотрудниками Роспотребнадзора <...> проведено мониторинговое обследование помещения отделения Альфа-Банка, расположенного по адресу: улица Люблинская, дом 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил Павлов.





Представитель Роспотребнадзора отметил, что в помещении отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха и кожные антисептики, а при входе посетителям не измеряли температуру.





«Кроме того, не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР. Отделение банка не представило запас масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств», — рассказал он.





По его словам, двери банка опечатали и возбудили уголовное дело по части второй статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).





«За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд», — добавил Павлов.