В Москве опечатали отделение Альфа-Банка за нарушение мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал столичное отделение Альфа-Банка в районе Марьино за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Роман Павлов. Он отметил, что в помещении нет бактерицидных облучателей воздуха, посетителям при входе не измеряют температуру, а также отсутствуют кожные антисептики.
«Сотрудниками Роспотребнадзора <...> проведено мониторинговое обследование помещения отделения Альфа-Банка, расположенного по адресу: улица Люблинская, дом 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил Павлов.
Представитель Роспотребнадзора отметил, что в помещении отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха и кожные антисептики, а при входе посетителям не измеряли температуру.
«Кроме того, не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР. Отделение банка не представило запас масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств», — рассказал он.
По его словам, двери банка опечатали и возбудили уголовное дело по части второй статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
«За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд», — добавил Павлов.
Власти Москвы 1 октября обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Согласно документу, на дистанционный режим работы следует перевести всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин также обязал столичных работодателей с 12 октября еженедельно отчитываться о переведенных на удаленку сотрудниках. За невыполнение этих требований грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
За последние сутки в России выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 260 112. За последние 24 часа зафиксирован 191 летальный исход. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 235 727 россиян. Полностью выздоровели 7054 пациента.
По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 3323 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 461, Московская область — 433, Ростовская область — 261, Нижегородская область — 234 пациента.