Соратник отца Сергия назвал условие для появления фильма Роднянского об опальном монахе

Заявление известного продюсера Александра Роднянского о планах снять фильм об опальном монахе отце Сергии (Романове) звучит довольно странно, потому что он не пытался изучить жизнь Среднеуральского монастыря изнутри, а действует, скорее всего, с точки зрения шоу-бизнеса. Об этом Daily Storm сообщил представитель Романова Всеволод Могучев. В то же время он отметил, что если кто-то захочет снять фильм об отце Сергии и получит на это благословение, то никаких препятствий не будет.





«Все, что происходит на территории монастыря, осуществляется по благословению и согласованию. Если у человека будет на что-либо благословение, то он сможет двигаться [по территории монастыря] и что-то делать. Это ключевой фактор — он, как и все, может делать то, что ему требуется, только если будет благословение. Но его дать может только отец Сергий», — заявил Могучев.





В качестве примера он привел документальную работу актрисы Марии Шукшиной, которая, по словам православного блогера, «не будучи духовным чадом, искренне пыталась разобраться, что в монастыре происходит». В то же время он назвал заявление Роднянского странным и отметил, что не знает, какие цели преследует кинодеятель.





«Если человек исходит из позиции «интересный персонаж», то есть в сторону шоу-бизнеса, то это не нужно. Отец Сергий — это в сторону духовности. Поэтому если он смотрит с точки зрения шоу-бизнеса, то ему предстоит пересмотреть собственное мировоззрение. А лишь после этого приступать к действиям и предложениям», — отметил он.





Кроме того, у него нет информации, что Роднянский как-то пытался связаться с монастырем, отметил православный блогер.





«Прежде всего, чтобы снять достойный фильм, необходимо понимать не только поверхностно-светскую и политическую, но и духовную составляющую данного процесса. Я не вижу никого на сегодняшний день, кто мог бы сыграть отца Сергия. Даже чисто гипотетически. Не вижу смысла кому-либо изображать его. Нет никакой пользы как с точки зрения информированности людей, так и их духовного состояния», — заявил Могучев.