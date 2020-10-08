Соратник отца Сергия назвал условие для появления фильма Роднянского об опальном монахе

Заявление известного продюсера Александра Роднянского о планах снять фильм об опальном монахе отце Сергии (Романове) звучит довольно странно, потому что он не пытался изучить жизнь Среднеуральского монастыря изнутри, а действует, скорее всего, с точки зрения шоу-бизнеса. Об этом Daily Storm сообщил представитель Романова Всеволод Могучев. В то же время он отметил, что если кто-то захочет снять фильм об отце Сергии и получит на это благословение, то никаких препятствий не будет.
«Все, что происходит на территории монастыря, осуществляется по благословению и согласованию. Если у человека будет на что-либо благословение, то он сможет двигаться [по территории монастыря] и что-то делать. Это ключевой фактор — он, как и все, может делать то, что ему требуется, только если будет благословение. Но его дать может только отец Сергий», — заявил Могучев.
В качестве примера он привел документальную работу актрисы Марии Шукшиной, которая, по словам православного блогера, «не будучи духовным чадом, искренне пыталась разобраться, что в монастыре происходит». В то же время он назвал заявление Роднянского странным и отметил, что не знает, какие цели преследует кинодеятель.
«Если человек исходит из позиции «интересный персонаж», то есть в сторону шоу-бизнеса, то это не нужно. Отец Сергий — это в сторону духовности. Поэтому если он смотрит с точки зрения шоу-бизнеса, то ему предстоит пересмотреть собственное мировоззрение. А лишь после этого приступать к действиям и предложениям», — отметил он.
Кроме того, у него нет информации, что Роднянский как-то пытался связаться с монастырем, отметил православный блогер.
«Прежде всего, чтобы снять достойный фильм, необходимо понимать не только поверхностно-светскую и политическую, но и духовную составляющую данного процесса. Я не вижу никого на сегодняшний день, кто мог бы сыграть отца Сергия. Даже чисто гипотетически. Не вижу смысла кому-либо изображать его. Нет никакой пользы как с точки зрения информированности людей, так и их духовного состояния», — заявил Могучев.
Он отметил, что в Среднеуральском монастыре вынуждены с осторожностью относиться к подобного рода заявлениям, потому что, по его словам, наблюдается определенная «травля и откровенная маргинальщина» в их отношении со стороны телеканалов «Россия 24», «Спас», новостных агентств, отдельных лиц и «так называемых экспертов» (здесь он упомянул о богослове Александре Дворкине и религиоведе Романе Силантьеве).
«Снимать вместе с представителями монастыря художественную версию или даже пародию на отца Сергия в принципе неуместно. Как можно создать художественный проект [на эту тему], который не будет искажать общественное мнение и не оскорбит, среди прочего, чувства верующих. В первую очередь ему нужно было бы попробовать в качестве паломника, без всякой аппаратуры прибыть в монастырь и изучать все изнутри», — добавил Могучев.
«Не вижу возможности полностью передать происходящее в монастыре через художественную подачу. События в монастыре и сам монастырь — это теперь часть нашей современной общей истории. Поэтому к таким вопросам нужно подходить осторожно. Нужно не скупать чужие репортажи, а самому глубоко все изучить», — заявил представитель опального монаха.
Ранее Роднянский написал в Instagram, что приобрел права на серию репортажей Максима Мартемьянова «Сердце русской тьмы» (вышли в интернет-издании «Батенька, да вы трансформер») об отце Сергии. Продюсер отметил, что пока формат проекта не определен (сериал или полнометражный фильм).
«Сергий, как в свое время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне — тех, кого так много в современном мире. В противостоянии Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, влияющего на положение дел в стране», — написал Роднянский.
В конце августа 2020 года в Екатеринбургской епархии заявили, что Сергий (Романов) запугивает насельниц Среднеуральского монастыря и не дает им увидеть в неискаженном виде указ о переводе в другие обители. По словам представителя епархии, священнослужителям звонят родственники монахинь и просят помочь им, поскольку сестры убеждены в пришествии Антихриста и пророческой роли Сергия.
3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение извергнуть Сергия (Романова) из священного сана. Его признали виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и церковных правил. Также суд надеется, что правоохранители проверят информацию о насилии в отношении воспитанников Среднеуральского женского монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии. Сам отец Сергий на суд не явился.