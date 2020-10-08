Новости
Новости
St
Минобороны Армении: Бомбить культурные объекты Азербайджана после атаки на храм не будем
Новости

Минобороны Армении: Бомбить культурные объекты Азербайджана после атаки на храм не будем

Официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян отметил, что один из пострадавших журналистов в тяжелом состоянии

Симметричный ответ Армении в ответ на атаку Азербайджана на храм в городе Шуши не предусматривает атаки на культурные объекты соседней республики. Об этом на брифинге, где присутствовал журналист Daily Storm, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он добавил, что получивший днем ранение российский журналист находится в тяжелом состоянии.


«Азербайджанская сторона стреляет по церкви — это абсурд. До этого тоже были случаи. Они хорошо знают, что здесь работает большая группа международных журналистов. Они просто стреляют по мирному населению. Шуши и Степанакерт — небольшие города, и хорошо известно, что там стоит. Чтобы такого не случилось, можно просто туда не ездить. Но я так понимаю, вы хотите туда ехать. Это человечно», — сообщил Ованнисян. 


По его словам, симметричного ответа, если речь идет об атаке по какому-то культурному объекту, Ереван не планирует.


Также Ованнисян заявил, что азербайджанские военные 8 октября начали наступление на южном и северном направлениях в Нагорном Карабахе.


«Сегодня азербайджанские ВС начали наступление на северном и южном направлении. Благодаря ответам ВС Арцаха [Нагорный Карабах] враг был отброшен. В настоящий момент идут ожесточенные бои на южном направлении», — отметил он.


Представитель армянского военного ведомства также рассказал, что один из пострадавших при обстреле главного храма в карабахском городе Шуши журналистов находится в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию, отметив, что журналисту делают операцию, у двух других граждан России ранения средней тяжести. Она добавила, что россиян доставят в Ереван, как только все будут транспортабельны.


«Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта. По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сообщила Мария Захарова.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


Ранее в Армянском едином информационном центре рассказали, что азербайджанские военные нанесли удар по собору Святого Христа Всеспасителя. Среди пострадавших оказались российские журналисты. В Армянском едином информационном центре также сообщили, что один пострадавший журналист находится в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха уточнили, что раненный при обстреле Шуши — блогер Юрий Котенок.


Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян отметил, что за представителями СМИ следили с беспилотника. «Это был преднамеренный и прицельный удар по церкви и журналистам, так как за ними вели наблюдение с беспилотника», — заявил омбудсмен.


1 октября под обстрел азербайджанских Вооруженных сил в городе Мартуни в Нагорном Карабахе также попала группа журналистов. Трое представителей СМИ, среди которых журналисты французской газеты Le Monde и один оператор, были ранены.


Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.


Азербайджан и Армения сообщили о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе

Баку заявил об обстреле населенных пунктов, Ереван — о попытке наступления азербайджанских военных на южном направлении 8 октября 2020
Dailystorm - Азербайджан и Армения сообщили о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе
#азербайджан #армения #минобороны #нагорный карабах
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»