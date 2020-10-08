Минобороны Армении: Бомбить культурные объекты Азербайджана после атаки на храм не будем

Симметричный ответ Армении в ответ на атаку Азербайджана на храм в городе Шуши не предусматривает атаки на культурные объекты соседней республики. Об этом на брифинге, где присутствовал журналист Daily Storm, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он добавил, что получивший днем ранение российский журналист находится в тяжелом состоянии.





«Азербайджанская сторона стреляет по церкви — это абсурд. До этого тоже были случаи. Они хорошо знают, что здесь работает большая группа международных журналистов. Они просто стреляют по мирному населению. Шуши и Степанакерт — небольшие города, и хорошо известно, что там стоит. Чтобы такого не случилось, можно просто туда не ездить. Но я так понимаю, вы хотите туда ехать. Это человечно», — сообщил Ованнисян.





По его словам, симметричного ответа, если речь идет об атаке по какому-то культурному объекту, Ереван не планирует.





Также Ованнисян заявил, что азербайджанские военные 8 октября начали наступление на южном и северном направлениях в Нагорном Карабахе.





«Сегодня азербайджанские ВС начали наступление на северном и южном направлении. Благодаря ответам ВС Арцаха [Нагорный Карабах] враг был отброшен. В настоящий момент идут ожесточенные бои на южном направлении», — отметил он.





Представитель армянского военного ведомства также рассказал, что один из пострадавших при обстреле главного храма в карабахском городе Шуши журналистов находится в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию, отметив, что журналисту делают операцию, у двух других граждан России — ранения средней тяжести. Она добавила, что россиян доставят в Ереван, как только все будут транспортабельны.





«Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта. По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сообщила Мария Захарова.