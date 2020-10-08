Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком для всех нас». Об этом он сообщил после литургии в храме Александра Невского в Переделкине. Глава РПЦ отметил, что инфекция COVID-19 не может происходить «вне божественного промысла».
«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа, с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души», — заявил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что пандемия была необходима человеческому роду для осознания тщетности того, «чему отдаются лучшие годы жизни», а также для предотвращения перехода к точке невозврата.
«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла», — добавил глава Русской православной церкви.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом. Глава РПЦ чувствует себя хорошо, продолжает работать дистанционно. Кирилл поздравил всех верующих с Днем памяти преподобного Сергия Радонежского и объяснил, что не смог посетить Свято-Троицкую Сергиеву лавру из-за самоизоляции.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что самоизоляция патриарха — пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях пандемии коронавируса.
За последние сутки в России выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 260 112. За последние 24 часа зафиксирован 191 летальный исход. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 235 727 россиян. Полностью выздоровели 7054 пациента.
По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 3323 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 461, Московская область — 433, Ростовская область — 261, Нижегородская область — 234 пациента.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 8 октября в мире зарегистрировано 36 166 574 случая заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 055 833 человека.