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Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества
Новости

Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества

Глава РПЦ отметил, что инфекция не может происходить «вне божественного промысла»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком для всех нас». Об этом он сообщил после литургии в храме Александра Невского в Переделкине. Глава РПЦ отметил, что инфекция COVID-19 не может происходить «вне божественного промысла».


«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа, с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души», — заявил патриарх Кирилл.


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что пандемия была необходима человеческому роду для осознания тщетности того, «чему отдаются лучшие годы жизни», а также для предотвращения перехода к точке невозврата.


«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла», — добавил глава Русской православной церкви. 


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Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Глава РПЦ хорошо себя чувствует и продолжает работать дистанционно 8 октября 2020
Dailystorm - Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом. Глава РПЦ чувствует себя хорошо, продолжает работать дистанционно. Кирилл поздравил всех верующих с Днем памяти преподобного Сергия Радонежского и объяснил, что не смог посетить Свято-Троицкую Сергиеву лавру из-за самоизоляции.


Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что самоизоляция патриарха — пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях пандемии коронавируса.


За последние сутки в России выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 260 112. За последние 24 часа зафиксирован 191 летальный исход. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 235 727 россиян. Полностью выздоровели 7054 пациента.


По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 3323 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 461, Московская область — 433, Ростовская область — 261, Нижегородская область — 234 пациента.


По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 8 октября в мире зарегистрировано 36 166 574 случая заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 055 833 человека.


В России за сутки выявили 11 493 новых случая COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 36 миллионов человек 8 октября 2020
Dailystorm - В России за сутки выявили 11 493 новых случая COVID-19
#covid-19 #пандемия #коронавирус #патриарх кирилл
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