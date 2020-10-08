Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком для всех нас». Об этом он сообщил после литургии в храме Александра Невского в Переделкине. Глава РПЦ отметил, что инфекция COVID-19 не может происходить «вне божественного промысла».





«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа, с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души», — заявил патриарх Кирилл.





Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что пандемия была необходима человеческому роду для осознания тщетности того, «чему отдаются лучшие годы жизни», а также для предотвращения перехода к точке невозврата.





«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла», — добавил глава Русской православной церкви.