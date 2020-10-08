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В Рязанской области локализовали пожар на складе боеприпасов
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В Рязанской области локализовали пожар на складе боеприпасов

Ранее в результате происшествия пострадали 16 человек

В Рязанской области локализовали пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Он отметил, что главной задачей на 9 октября является максимальный пролив всего арсенала и его периметра. Накануне произошел пожар на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области, в результате которого начались взрывы боеприпасов.


«По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — заявил журналистам Дмитрий Булгаков.


Замминистра обороны РФ отметил, что 8 октября было необходимо максимально пролить техническую территорию склада и прилегающую к ней местность.


«Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для ее проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами», — подчеркнул замглавы ведомства.


«Главная задача на завтра — максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий», — отметил Булгаков.


В результате взрывов боеприпасов 7 октября были повреждены дома в нескольких населенных пунктах, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.


«В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов на территории воинской части 55443 были частично повреждены жилые дома. Начинаем оценивать нанесенный ущерб. Средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделены из резервного фонда правительства региона», — сообщил губернатор в социальных сетях.


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Николай Любимов также сообщил, что с 9 октября начнутся выплаты эвакуированным на необходимые нужды. В ближайшее время, по словам главы региона, пострадавшим начнут выплачивать денежные средства за частичную — 50 тысяч рублей — и полную утрату имущества — 100 тысяч рублей.


«Основная задача сейчас — помочь людям, попавшим в трудную ситуацию из-за ЧС. В пунктах временного размещения находится 62 человека, в том числе трое детей. Уже 9 октября будут осуществляться выплаты эвакуированным на неотложные нужды — 10 тысяч рублей на жилое помещение», — написал в соцсети Николай Любимов.



«Также в ближайшее время жители пострадавших населенных пунктов получат: дополнительные выплаты за частичную утрату имущества — 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества — 100 тысяч рублей; те, чье здоровье пострадало в результате ЧС, — выплаты от 20 тысяч до 400 тысяч, в зависимости от тяжести полученного ущерба», — добавил глава Рязанской области.


В Рязанской области 7 октября произошел пожар на территории бывшей воинской части, в результате которого начались взрывы боеприпасов. По предварительной версии, речь идет о военных складах в Скопинском районе. В регионе введен режим ЧС. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч жителей. Число пострадавших составляет 16 человек.


По факту происшествия в Рязанской области военный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). На место ЧП выехала группа следователей.


#рязанская область #министерство обороны #пожар #военные #взрыв
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