В Рязанской области локализовали пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Он отметил, что главной задачей на 9 октября является максимальный пролив всего арсенала и его периметра. Накануне произошел пожар на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области, в результате которого начались взрывы боеприпасов.





«По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — заявил журналистам Дмитрий Булгаков.





Замминистра обороны РФ отметил, что 8 октября было необходимо максимально пролить техническую территорию склада и прилегающую к ней местность.





«Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для ее проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами», — подчеркнул замглавы ведомства.





«Главная задача на завтра — максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий», — отметил Булгаков.





В результате взрывов боеприпасов 7 октября были повреждены дома в нескольких населенных пунктах, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.





«В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов на территории воинской части 55443 были частично повреждены жилые дома. Начинаем оценивать нанесенный ущерб. Средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделены из резервного фонда правительства региона», — сообщил губернатор в социальных сетях.