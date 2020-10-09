США обвинили Россию и Китай в попытках помешать получить вакцину от COVID-19

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки помешать США разработать вакцину от COVID-19, заявил в интервью телеканалу Hearst директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Иванина. По его словам, американские ученые ведут активные работы по созданию препарата от коронавируса и нужно набраться терпения. Иванина также отметил изменившуюся тактику Москвы по вмешательству во внутренние дела страны.





«Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину [от COVID-19]», — заявил Иванина. При этом директор NCSC не привел каких-либо доказательств в пользу своего обвинения.





Иванина отметил создание Россией первой в мире вакцины от коронавируса, но выразил сомнение в ее эффективности. По его мнению, по этой причине российский препарат не получит широкого распространения в мире. «У США есть устойчивость и история по созданию эффективных вакцин и их продвижению по всему миру», — добавил он.





Глава контрразведки призвал американцев не верить дезинформации России и набраться терпения с вакциной от COVID-19. «Мы говорим о вакцине, чтобы американцы и люди во всем мире не могли заразиться вирусом, убившим 210 тысяч человек. Нам нужно сделать это правильно, эффективно и безопасно», — добавил он.





В интервью Иванина отметил изменившуюся тактику действий России по сравнению с 2016 годом. По его мнению, изменения заключаются в том, что после того как россияне «попались», они больше не используют боты и фабрики троллей. «Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — уточнил директор NCSC и добавил, что целью таких действий россиян является «внести раскол и уничтожить демократию» в США.