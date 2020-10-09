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США обвинили Россию и Китай в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
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США обвинили Россию и Китай в попытках помешать получить вакцину от COVID-19

Директор Национального центра контрразведки Уильям Иванина сомневается, что российский препарат выйдет на мировой рынок

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки помешать США разработать вакцину от COVID-19, заявил в интервью телеканалу Hearst директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Иванина. По его словам, американские ученые ведут активные работы по созданию препарата от коронавируса и нужно набраться терпения. Иванина также отметил изменившуюся тактику Москвы по вмешательству во внутренние дела страны.


«Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину [от COVID-19]», — заявил Иванина. При этом директор NCSC не привел каких-либо доказательств в пользу своего обвинения.


Иванина отметил создание Россией первой в мире вакцины от коронавируса, но выразил сомнение в ее эффективности. По его мнению, по этой причине российский препарат не получит широкого распространения в мире. «У США есть устойчивость и история по созданию эффективных вакцин и их продвижению по всему миру», — добавил он.


Глава контрразведки призвал американцев не верить дезинформации России и набраться терпения с вакциной от COVID-19. «Мы говорим о вакцине, чтобы американцы и люди во всем мире не могли заразиться вирусом, убившим 210 тысяч человек. Нам нужно сделать это правильно, эффективно и безопасно», — добавил он.


В интервью Иванина отметил изменившуюся тактику действий России по сравнению с 2016 годом. По его мнению, изменения заключаются в том, что после того как россияне «попались», они больше не используют боты и фабрики троллей. «Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — уточнил директор NCSC и добавил, что целью таких действий россиян является «внести раскол и уничтожить демократию» в США. 


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«Политика берет верх над разумом»: Познер объяснил отказ Запада от российской вакцины против COVID-19

Врачи вряд ли говорят неправду о препарате, полагает телеведущий 28 сентября 2020
Dailystorm - «Политика берет верх над разумом»: Познер объяснил отказ Запада от российской вакцины против COVID-19

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцина прошла клинические испытания в июне и июле. Профессор Александр Бутенко говорил, что препарат от COVID-19 будет выпускаться в двух видах: для взрослых и детей. Интерес к российскому препарату проявили 50 стран. 


В начале сентября британский медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о результатах клинических испытаний препарата «Спутник V». В материале указывалось, что в двух этапах исследований вакцины участвовали 76 человек. У всех препарат сформировал «устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ». Эта публикация «подтверждает высокую безопасность и эффективность» «Спутника V», подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).


#коронавирус #вакцина #сша
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