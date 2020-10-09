Топ-менеджера банка «Траст» заподозрили в мошенничестве

Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете России (СКР). Об этом ТАСС сообщил адвокат банкира Владимир Слащев. По его словам, заседание по избранию меры пресечения топ-менеджеру состоится в Пресненском суде 9 октября.
«После допроса в СК моего подзащитного Хабарова задержали. Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие», — цитирует агентство правозащитника.
Слащев уточнил, что меру пресечения его подзащитному изберут 9 октября в Пресненском суде Москвы. Накануне задержания Хабарова вызвали на допрос в СКР в качестве подозреваемого, добавил адвокат. По его словам, основанием для допроса послужил конфликт с партнерами, который перешел «в уголовно-правовое русло».
Правозащитник также сообщил, что по заявлению бывшего партнера Хабарова Александра Богатикова против топ-менеджера «Траста» возбуждено уголовное дело, в рамках которого у банкира были проведены обыски. Слащев назвал обвинения «абсолютно голословными» и «неподтвержденными ни одним документом, кроме фантазии самого заявителя». По словам адвоката, возбуждение уголовного дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в 58 миллионов долларов, подтвержденного решением Лондонского суда».
В конце сентября 2020 года арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-главы Бинбанка Михаила Шишханова и трех его подчиненных по иску банка «Траст». Сумма иска о возмещении убытков к менеджерам составляет 306,5 миллиарда рублей, первые слушания по этому делу назначены на 17 ноября. Ранее суд уже арестовал имущество участников этого дела общей стоимостью в 22,7 миллиарда рублей, также по иску «Траста».