Топ-менеджера банка «Траст» заподозрили в мошенничестве

Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете России (СКР). Об этом ТАСС сообщил адвокат банкира Владимир Слащев. По его словам, заседание по избранию меры пресечения топ-менеджеру состоится в Пресненском суде 9 октября.





«После допроса в СК моего подзащитного Хабарова задержали. Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие», — цитирует агентство правозащитника.





Слащев уточнил, что меру пресечения его подзащитному изберут 9 октября в Пресненском суде Москвы. Накануне задержания Хабарова вызвали на допрос в СКР в качестве подозреваемого, добавил адвокат. По его словам, основанием для допроса послужил конфликт с партнерами, который перешел «в уголовно-правовое русло».





Правозащитник также сообщил, что по заявлению бывшего партнера Хабарова Александра Богатикова против топ-менеджера «Траста» возбуждено уголовное дело, в рамках которого у банкира были проведены обыски. Слащев назвал обвинения «абсолютно голословными» и «неподтвержденными ни одним документом, кроме фантазии самого заявителя». По словам адвоката, возбуждение уголовного дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в 58 миллионов долларов, подтвержденного решением Лондонского суда».