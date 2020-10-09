При пожаре в 33-этажном небоскребе в Южной Корее пострадали около 90 человек

В результате пожара, вспыхнувшего в ночь на 9 октября в небоскребе южнокорейского города Ульсан, пострадали 88 человек, сообщает агентство Yonhap. Некоторые пострадавшие госпитализированы с травмами и отравлением дымом. Информации о жертвах отсутствуют. Жителей высотки эвакуировали и разместили в гостинице. К утру пожарным удалось взять огонь под контроль, но полностью справиться с ним не удалось — тлеющие фрагменты загорались из-за сильного ветра.
По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже небоскреба и быстро распространилось по зданию, в котором расположены 120 квартир, офисов и магазинов. Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и легковоспламеняющиеся отделочные материалы, отметили изданию в городских экстренных службах.
Пожарным удалось локализовать возгорание примерно через два часа. Однако к утру 9 октября полностью потушить огонь не удалось. Этому мешает сильный ветер, из-за которого тлеющие фрагменты обшивки здания периодически вновь вспыхивают. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться внутри небоскреба.
Премьер-министр Южной Кореи Чун Се Гюн потребовал мобилизовать все доступные ресурсы для тушения пожара и обеспечения безопасности людей. На место происшествия прибыл министр внутренних дел и безопасности страны Чин Янг.
В январе 2018 года на Манхэттене загорелся небоскреб президента США Дональда Трампа, известный под названием Trump Tower. По данным пожарной службы Нью-Йорка, возгорание началось в вентиляционной системе здания. Сын Трампа Эрик отметил оперативность прибытия пожарных на место происшествия, а также назвал их работу «потрясающей». В соцсетях американские и российские пользователи шутили, что в поджоге непременно виноваты русские.