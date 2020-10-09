Новости
Новости
St
При пожаре в 33-этажном небоскребе в Южной Корее пострадали около 90 человек
Новости

При пожаре в 33-этажном небоскребе в Южной Корее пострадали около 90 человек

Возгорание началось на 12-м этаже высотки и быстро распространилось по зданию из-за легковоспламеняющихся отделочных материалов

В результате пожара, вспыхнувшего в ночь на 9 октября в небоскребе южнокорейского города Ульсан, пострадали 88 человек, сообщает агентство Yonhap. Некоторые пострадавшие госпитализированы с травмами и отравлением дымом. Информации о жертвах отсутствуют. Жителей высотки эвакуировали и разместили в гостинице. К утру пожарным удалось взять огонь под контроль, но полностью справиться с ним не удалось — тлеющие фрагменты загорались из-за сильного ветра.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже небоскреба и быстро распространилось по зданию, в котором расположены 120 квартир, офисов и магазинов. Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и легковоспламеняющиеся отделочные материалы, отметили изданию в городских экстренных службах.



Пожарным удалось локализовать возгорание примерно через два часа. Однако к утру 9 октября полностью потушить огонь не удалось. Этому мешает сильный ветер, из-за которого тлеющие фрагменты обшивки здания периодически вновь вспыхивают. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться внутри небоскреба.



Премьер-министр Южной Кореи Чун Се Гюн потребовал мобилизовать все доступные ресурсы для тушения пожара и обеспечения безопасности людей. На место происшествия прибыл министр внутренних дел и безопасности страны Чин Янг.


В результате пожара в 48-этажном небоскребе в ОАЭ пострадали не менее 12 человек

Огонь охватил все этажи высотки, падавшие куски горящей облицовки поджигали припаркованные рядом автомобили 6 мая 2020
Dailystorm - В результате пожара в 48-этажном небоскребе в ОАЭ пострадали не менее 12 человек

В январе 2018 года на Манхэттене загорелся небоскреб президента США Дональда Трампа, известный под названием Trump Tower. По данным пожарной службы Нью-Йорка, возгорание началось в вентиляционной системе здания. Сын Трампа Эрик отметил оперативность прибытия пожарных на место происшествия, а также назвал их работу «потрясающей». В соцсетях американские и российские пользователи шутили, что в поджоге непременно виноваты русские.


#происшествие #южная корея #пострадавшие #пожар
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»