При пожаре в 33-этажном небоскребе в Южной Корее пострадали около 90 человек

В результате пожара, вспыхнувшего в ночь на 9 октября в небоскребе южнокорейского города Ульсан, пострадали 88 человек, сообщает агентство Yonhap. Некоторые пострадавшие госпитализированы с травмами и отравлением дымом. Информации о жертвах отсутствуют. Жителей высотки эвакуировали и разместили в гостинице. К утру пожарным удалось взять огонь под контроль, но полностью справиться с ним не удалось — тлеющие фрагменты загорались из-за сильного ветра.