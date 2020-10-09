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Власти Армении ужесточили условия военного положения
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Власти Армении ужесточили условия военного положения

В частности, запрещается критиковать обороноспособность страны и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

Правительство Армении ужесточило условия действующего в стране военного положения, введенного 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Armenia today. Согласно решению кабинета министров, запрещаются публикации, критикующие действия госструктур и органов местного самоуправления по обеспечению государственной безопасности. Контроль за соблюдением новых правил возложен на полицию.


«Запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха], в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение обороноспособность республик»,говорится в сообщении агентства.


В частности, отмечает издание, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения. Контролировать соблюдение новых правил будет полиция страны. Силовое ведомство получило полномочия по устранению указанных в решении кабинета министров сообщений и сведений, временному изъятию или наложению ареста на печатающие устройства, радиовещательные и звукоусиливающие технические средства, множительную технику.


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«Это война насмерть»: В Нагорном Карабахе объявили военное положение

Власти Армении также ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию из-за событий в непризнанной республике 27 сентября 2020
Dailystorm - «Это война насмерть»: В Нагорном Карабахе объявили военное положение

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.


Президент России Владимир Путин 8 октября призвал участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и совершить обмен пленными, а также телами погибших. Российский лидер также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана 9 октября в Россию для консультаций.


#азербайджан #армения #военный конфликт #нагорный карабах
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