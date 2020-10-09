Власти Армении ужесточили условия военного положения

Правительство Армении ужесточило условия действующего в стране военного положения, введенного 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Armenia today. Согласно решению кабинета министров, запрещаются публикации, критикующие действия госструктур и органов местного самоуправления по обеспечению государственной безопасности. Контроль за соблюдением новых правил возложен на полицию.





«Запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха], в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение обороноспособность республик», — говорится в сообщении агентства.





В частности, отмечает издание, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения. Контролировать соблюдение новых правил будет полиция страны. Силовое ведомство получило полномочия по устранению указанных в решении кабинета министров сообщений и сведений, временному изъятию или наложению ареста на печатающие устройства, радиовещательные и звукоусиливающие технические средства, множительную технику.