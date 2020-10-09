Врач сообщил, когда Трамп вернется к публичному общению

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичному общению после перенесенного COVID-19 уже 10 октября, считает лечащий врач американского лидера Шон Конли. Об этом говорится в служебной записке медика, направленной пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинэни. В документе отмечается, что у Трампа отсутствуют признаки прогрессирующего заболевания, а его жизненные показатели в норме.
«Суббота [10 октября] станет десятым днем со времени постановки диагноза. Отталкиваясь от траектории продвинутой диагностики, которую проводила команда [лечащих врачей Трампа], я полностью уверен в том, что он может вернуться к публичному общению», — уточнил Конли в записке.
Врач отметил, что у Трампа отсутствуют признаки прогрессирующего заболевания. «Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра», — уточнил медик.
Конли также рассказал о жизненных показателях Трампа. Так, пульс президента США составляет 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, насыщение крови кислородом — 96-98%. «Все эти показатели в норме», — заключил врач.
Позднее Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что очередной тест на коронавирус он планирует сдать 10 октября. Президент США также заявил о планах провести в этот же день митинг своих сторонников во Флориде. «Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде, вечером в субботу», — отметил глава Белого дома.
О заражении коронавирусной инфекцией Трампа и его супруги Меланьи стало известно в ночь на 2 октября. Позднее COVID-19 заразились его пресс-секретарь, личный помощник и еще несколько сотрудников президентской администрации. Президент США провел в медицинском центре Уолтера Рида три дня — 6 октября он на вертолете вернулся в Белый дом. По возвращении американский лидер записал видеообращение к народу страны с призывом не позволять страху перед вирусом доминировать над собой. Трамп также отметил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.