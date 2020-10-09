Врач сообщил, когда Трамп вернется к публичному общению

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичному общению после перенесенного COVID-19 уже 10 октября, считает лечащий врач американского лидера Шон Конли. Об этом говорится в служебной записке медика, направленной пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинэни. В документе отмечается, что у Трампа отсутствуют признаки прогрессирующего заболевания, а его жизненные показатели в норме.





«Суббота [10 октября] станет десятым днем со времени постановки диагноза. Отталкиваясь от траектории продвинутой диагностики, которую проводила команда [лечащих врачей Трампа], я полностью уверен в том, что он может вернуться к публичному общению», — уточнил Конли в записке.