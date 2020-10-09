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Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, если страна «встанет на путь законности»
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Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, если страна «встанет на путь законности»

Необходимо вернуть ситуацию в республике в правовое русло как можно скорее, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти с поста «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности». Он подчеркнул, что необходимо вернуть ситуацию в республике в правовое русло как можно скорее.


«После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики», — говорится в заявлении Жээнбекова, опубликованном на его сайте.


Результаты выборов в парламент Киргизии были аннулированы, теперь Центральная избирательная комиссия страны должна будет назначить новые. «Вместе с тем необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений», — добавил глава государства. Для назначения нового премьера и членов правительства нужны будут постановление парламента и указ президента. Жээнбеков сообщил, что готов подписать необходимые документы.


«Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества», — заявил президент республики. Он также призвал все политические силы сохранять мир в стране и не вносить раскол в общество.


Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Киргизии, которая «напоминает бардак и хаос». В Кремле надеются, что обстановка в республике улучшится, в том числе благодаря усилиям исполняющего обязанности замглавы Совета безопасности Киргизии и председателя Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ). Вопрос о предоставлении убежища в России Сооронбаю Жээнбекову сейчас не стоит на повестке дня, добавил Песков.


В Киргизии 4 октября 2020 года прошли выборы в парламент, в которых участвовали 16 партий. Необходимый барьер в 7% смогли преодолеть лишь четыре из них. На следующий день в Бишкеке начались массовые протесты, участники которых потребовали проведения повторного голосования. Число пострадавших во время этих акций по состоянию на утро 8 октября составило 1002 человека. Об этом рассказали в Минздраве республики РИА Новости. Ранее также сообщалось об одной жертве беспорядков.


Протестующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, а также парламента, правительства и МВД. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране 5 октября. Глава государства обвинил оппозицию в нарушении общественного порядка и отметил, что приказал правоохранителям не открывать огонь. Вечером 6 октября премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов ушел в отставку.


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«Напоминает бардак и хаос»: Кремль выразил надежду на улучшение ситуации в Киргизии

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Dailystorm - «Напоминает бардак и хаос»: Кремль выразил надежду на улучшение ситуации в Киргизии
#протесты #киргизия #жээнбеков
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