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«Единая Россия» предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
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«Единая Россия» предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Инициатива единороссов включает как одновременное восстановление перерасчета, так и поэтапный сценарий

«Единая Россия» направила в кабинет министров предложение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрея Исаева. Он уточнил, что этот вопрос обсуждался с Пенсионным фондом России (ПФР) и Минтрудом. Парламентарий также уточнил, что в случае невозможности реализовать «самый лучший вариант» у фракции «были и компромиссные предложения».


«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ,пояснил агентству Исаев. — Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента [России Владимира Путина]».


Исаев уточнил, что инициатива «Единой России» включает два варианта: единовременную индексацию пенсий всех категорий работающих пенсионеров и поэтапную.


Президент РФ Владимир Путин 6 октября в ходе встречи с главами думский фракций поддержал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о справедливой индексации пенсий. По итогам встречи Миронов сообщил, что глава государства дал поручение кабинету министров подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.


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Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Этот компонент снижает размер выплат, пояснили эксперты 30 сентября 2020
Dailystorm - Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

В конце августа Сергей Миронов предложил ликвидировать ПФР. По мнению лидера «Справедливой России», пенсии нужно выплачивать напрямую из бюджета страны. Свое недовольство учреждением Миронов объяснил низким качеством работы ПФР, из-за чего, по словам депутата, страдают социально незащищенные люди.


23 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Он также поручил разрешить ситуацию с очередями в детских садах и увеличить выплаты для семей с низкими доходами.


﻿Индексацию пенсий работающих пенсионеров заморозили в январе 2016 года для снижения дефицита ПФР. Оппозиционные думские партии неоднократно вносили законопроекты о возобновлении индексации страховых пенсий, однако эти инициативы не находили поддержку в правительстве и среди большинства депутатов.


#пенсия #правительство #единая россия #госдума #путин #индексация
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