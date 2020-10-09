«Единая Россия» предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

«Единая Россия» направила в кабинет министров предложение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрея Исаева. Он уточнил, что этот вопрос обсуждался с Пенсионным фондом России (ПФР) и Минтрудом. Парламентарий также уточнил, что в случае невозможности реализовать «самый лучший вариант» у фракции «были и компромиссные предложения».





«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ, — пояснил агентству Исаев. — Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента [России Владимира Путина]».





Исаев уточнил, что инициатива «Единой России» включает два варианта: единовременную индексацию пенсий всех категорий работающих пенсионеров и поэтапную.





Президент РФ Владимир Путин 6 октября в ходе встречи с главами думский фракций поддержал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о справедливой индексации пенсий. По итогам встречи Миронов сообщил, что глава государства дал поручение кабинету министров подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.