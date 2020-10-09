Проверят на вменяемость: на Урале омбудсмен рассказал о матери, морившей младенца голодом в шкафу

У жительницы города Карпинск Свердловской области нашли грудного ребенка в истощенном состоянии. Выяснилось, что мать родила девочку в домашних условиях. Женщина сказала, что ребенок умер, а сама морила его голодом в шкафу. Пятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии. Региональный детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что истощенного ребенка доставят на лечение в Екатеринбург, а мать проверят на вменяемость. Против женщины возбудили два уголовных дела.





«Самая главная задача в этой истории — обеспечить жизнь и здоровье маленького ребенка. На это все [усилия властей] заточены. Карпинск находится от Екатеринбурга в 500 километрах, и будет задействован самолет медицины катастроф. Девочку доставят в детскую больницу. Ее там уже ждут», — заявил Daily Storm уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.





Омбудсмен рассказал, что у женщины есть еще двое старших детей — дочь и сын. Они будут переданы под опеку родственникам. «Там еще двое детей. Для них определен законный представитель и они переданы под опеку. Так что у детей сегодня есть человек, который за них отвечает и обеспечивает реализацию их законных прав и интересов», — заключил Мороков.





Он отметил, что и силовики, и комиссия по делам несовершеннолетних сейчас «проводят необходимую работу», после того как история с истязанием младенца стала достоянием общественности.





По мнению омбудсмена, сейчас не стоит устраивать некую травлю матери, а предстоит разобраться, почему она прятала грудного ребенка в шкафу.«В жизни случиться может все что угодно», — заметил он. Мороков допустил, что у женщины могли быть проблемы со здоровьем, отметив, что ей предстоит проверка на вменяемость. При этом омбудсмен считает, что слишком пристальное внимание СМИ к этой истории может навредить старшим детям жительницы Карпинска, поскольку «все будут говорить про их мать». Из этой ситуации надо выйти «с наименьшими потерями», подчеркнул Мороков.





«Нужно очень аккуратно, без лишнего шума разобраться. Ведь всякие причины могут быть. Где-то произошел, возможно, психологический слом. И человек может не осознавать свои поступки. Мы как правозащитники будем смотреть, чтобы, простите, всех кошек не навесили на человека, а именно разобрались, почему так произошло. Это редкий случай», — добавил омбудсмен.





Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги его 37-летней матери, которые пришли к ней в гости. Они забрали девочку и сообщили о произошедшем правоохранителям. На 37-летнюю женщину завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». У малышки, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания.





«В одной из квартир дома в городе Карпинске несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. В настоящее время по уголовному делу органами СК выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательственной базы», — заявили в пресс-службе регионального отделения СКР.





Проверку также проводит прокуратура Сверловской области. В ведомстве сообщили, что мать ребенка на учете в женской консультации не состояла. Она родила девочку в конце апреля 2020 года. Свидетельство о рождении и полис на ребенка жительница Карпинска не оформила.





«При проверке по месту жительства установлено, что детское питание — смесь, детская одежда для новорожденных, кроватка, средства гигиены для новорожденных отсутствуют», — добавили в пресс-службе прокуратуры. Установлено, что семья на учете в органах опеки не состояла. Жалоб со стороны соседей на нее также не поступало.