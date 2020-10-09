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Власти Москвы объяснили, зачем собирают данные о работниках на удаленке
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Власти Москвы объяснили, зачем собирают данные о работниках на удаленке

Сведения используют только для оценки пассажиропотока, заверили в Департаменте информационных технологий

Сведения используют только для оценки пассажиропотока, заверили в Департаменте информационных технологий Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda
Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda

Информацию о переводимых на удаленный режим работниках в Москве используют только для оценки пассажиропотока в городе. Данные будут носить неперсонифицированный характер, заявил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.


«Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — заявил замглавы Департамента информационных технологий ТАСС. Основная задача властей — уменьшить число социальных контактов граждан для профилактики коронавирусной инфекции, добавил он.


По указу мэра Москвы Сергея Собянина работодатели обязаны передать властям номера мобильных телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт «Тройка» сотрудников, работающих удаленно. С 12 октября компаниям необходимо отчитываться о переведенных на удаленку работниках, за невыполнение этих требований грозит штраф.


Власти Москвы 1 октября обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Согласно документу, на дистанционный режим работы следует перевести всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Собянин также решил увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одновременно во всех школах, с 5 по 18 октября.


В России по состоянию на 8 октября общее число заболевших в стране достигло 1 260 112. Всего с начала эпидемии выздоровели 1 002 329 человека. Жертвами COVID-19 стали 22 056 заболевших.


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#москва #covid-19 #коронавирус #удаленная работа
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