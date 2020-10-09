Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Москве после приглашения Путина

Армения и Азербайджан поддержали предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву для участия «в консультациях». Встреча должна пройти на уровне министров иностранных дел обеих республик во второй половине дня 9 октября.





«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





8 октября Путин призвал участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь, чтобы обменяться пленными и телами погибших, а также пригласил представителей Баку и Еревана в Москву на консультации в рамках урегулирования кризиса.





6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse заявил, что Ереван готов пойти на те уступки в карабахском конфликте, на которые будет готов и Баку. Он отметил, что решение о развязывании военных действий в Нагорном Карабахе мотивировалось поддержкой Турции.





Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии» рассказал, что Азербайджан готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, если Армения предложит привязанный ко времени график вывода своих войск с территории непризнанной республики. Еще одним условием прекращения огня он назвал необходимость получить извинения от Пашиняна, посчитавшего «оккупированные азербайджанские земли армянскими».