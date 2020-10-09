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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Москве после приглашения Путина
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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Москве после приглашения Путина

Президент России накануне также предложил Баку и Еревану прекратить огонь с целью обменяться пленными и телами погибших

Президент России накануне также предложил Баку и Еревану прекратить огонь с целью обменяться пленными и телами погибших Фото: © GLOBAL LOOK press / State Duma Russia
Фото: © GLOBAL LOOK press / State Duma Russia

Армения и Азербайджан поддержали предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву для участия «в консультациях». Встреча должна пройти на уровне министров иностранных дел обеих республик во второй половине дня 9 октября.


«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


8 октября Путин призвал участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь, чтобы обменяться пленными и телами погибших, а также пригласил представителей Баку и Еревана в Москву на консультации в рамках урегулирования кризиса.


6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse заявил, что Ереван готов пойти на те уступки в карабахском конфликте, на которые будет готов и Баку. Он отметил, что решение о развязывании военных действий в Нагорном Карабахе мотивировалось поддержкой Турции.


Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии» рассказал, что Азербайджан готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, если Армения предложит привязанный ко времени график вывода своих войск с территории непризнанной республики. Еще одним условием прекращения огня он назвал необходимость получить извинения от Пашиняна, посчитавшего «оккупированные азербайджанские земли армянскими».


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Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Президент России также пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву для консультаций 8 октября 2020
Dailystorm - Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.


#азербайджан #армения #путин #мид рф
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