Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства республики и премьер-министра Кубатбека Боронова. Кабмин продолжит работу до утверждения нового состава правительства. Также Жээнбеков освободил Орозбека Опумбаева от должности главы комитета нацбезопасности республики (ГКНБ).





«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <…> принята отставка премьер-министра <...> Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», — сообщается на сайте правительства страны.





«В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства <…> до формирования нового состава правительства. Указ вступает в силу с момента подписания», — отмечает пресс-служба президента Киргизии.





Ранее Жээнбеков заявил о том, что и сам готов уйти с поста президента, но только при условии, что «страна встанет на законный путь, вернет нынешнюю ситуацию в правовое поле». Он также призвал политические партии не разделять народ.





В свою очередь, Минздрав республики сообщил, что число пострадавших во время беспорядков возросло до 1218, они продолжают обращаться за медицинской помощью.