Новости
Новости
St
Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку
Новости

Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку

Сооронбай Жээнбеков также освободил от должности премьер-министра Кубатбека Боронова

Сооронбай Жээнбеков также освободил от должности премьер-министра Кубатбека Боронова Фото: © GLOBAL LOOK press / Kremlin Pool
Фото: © GLOBAL LOOK press / Kremlin Pool

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства республики и премьер-министра Кубатбека Боронова. Кабмин продолжит работу до утверждения нового состава правительства. Также Жээнбеков освободил Орозбека Опумбаева от должности главы комитета нацбезопасности республики (ГКНБ).


«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <…> принята отставка премьер-министра <...> Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», сообщается на сайте правительства страны.


«В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства <…> до формирования нового состава правительства. Указ вступает в силу с момента подписания», отмечает пресс-служба президента Киргизии.


Ранее Жээнбеков заявил о том, что и сам готов уйти с поста президента, но только при условии, что «страна встанет на законный путь, вернет нынешнюю ситуацию в правовое поле». Он также призвал политические партии не разделять народ.


В свою очередь, Минздрав республики сообщил, что число пострадавших во время беспорядков возросло до 1218, они продолжают обращаться за медицинской помощью.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

«Напоминает бардак и хаос»: Кремль выразил надежду на улучшение ситуации в Киргизии

Вопрос о предоставлении убежища в России президенту республики сейчас не стоит на повестке дня, сообщил Дмитрий Песков 8 октября 2020
Dailystorm - «Напоминает бардак и хаос»: Кремль выразил надежду на улучшение ситуации в Киргизии

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре, после чего недовольные официальными итогами голосования сторонники проигравших политических сил вышли на улицы протестовать.


Столкновения продолжались в столице республики Бишкеке всю ночь. Протестующие захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.


Президент республики поручил ЦИК разобраться, были ли нарушения во время выборов в парламент, комиссия после проверки признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии.


Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Киргизии, которая «напоминает бардак и хаос». В Кремле надеются, что обстановка в республике улучшится, в том числе благодаря усилиям исполняющего обязанности замглавы Совета безопасности Киргизии и председателя Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ). Вопрос о предоставлении убежища в России Сооронбаю Жээнбекову сейчас не стоит на повестке дня, добавил Песков.


#протесты #киргизия #правительство #отставка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»