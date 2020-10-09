Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства республики и премьер-министра Кубатбека Боронова. Кабмин продолжит работу до утверждения нового состава правительства. Также Жээнбеков освободил Орозбека Опумбаева от должности главы комитета нацбезопасности республики (ГКНБ).
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <…> принята отставка премьер-министра <...> Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», — сообщается на сайте правительства страны.
«В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства <…> до формирования нового состава правительства. Указ вступает в силу с момента подписания», — отмечает пресс-служба президента Киргизии.
Ранее Жээнбеков заявил о том, что и сам готов уйти с поста президента, но только при условии, что «страна встанет на законный путь, вернет нынешнюю ситуацию в правовое поле». Он также призвал политические партии не разделять народ.
В свою очередь, Минздрав республики сообщил, что число пострадавших во время беспорядков возросло до 1218, они продолжают обращаться за медицинской помощью.
4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре, после чего недовольные официальными итогами голосования сторонники проигравших политических сил вышли на улицы протестовать.
Столкновения продолжались в столице республики Бишкеке всю ночь. Протестующие захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.
Президент республики поручил ЦИК разобраться, были ли нарушения во время выборов в парламент, комиссия после проверки признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Киргизии, которая «напоминает бардак и хаос». В Кремле надеются, что обстановка в республике улучшится, в том числе благодаря усилиям исполняющего обязанности замглавы Совета безопасности Киргизии и председателя Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ). Вопрос о предоставлении убежища в России Сооронбаю Жээнбекову сейчас не стоит на повестке дня, добавил Песков.