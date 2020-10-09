В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили максимальное с начала пандемии число новых заболеваний коронавирусной инфекцией — 12 126 человек. Лидирует среди регионов по числу новых заболеваний за последние 24 часа Москва — в городе зарегистрировали 3701 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражений в стране за все время достигло 1 272 238.





Среди регионов на втором месте по числу новых заболевших за последний день — Санкт-Петербург (469 человек), на третьем — Подмосковье (411 человек). Следом идут Ростовская — 265 случаев, Нижегородская — 247, Воронежская — 195 и Свердловская области — 191.





За прошлые сутки выписали 7092 пациента, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Лидирует по числу выздоровевших среди регионов Москва — 1424 человека. За ней следуют Ростовская область — 286 вылечившихся, Санкт-Петербург — 235, Нижегородская область — 227, Подмосковье — 225, Воронежская область — 220, Коми — 178. За все время пандемии коронавируса выздоровели 1 009 421 человек.