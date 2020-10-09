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В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса
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В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

COVID-19 подтвердили у 12 126 человек

COVID-19 подтвердили у 12 126 человек Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

В России за сутки выявили максимальное с начала пандемии число новых заболеваний коронавирусной инфекцией — 12 126 человек. Лидирует среди регионов по числу новых заболеваний за последние 24 часа Москва — в городе зарегистрировали 3701 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражений в стране за все время достигло 1 272 238.


Среди регионов на втором месте по числу новых заболевших за последний день — Санкт-Петербург (469 человек), на третьем — Подмосковье (411 человек). Следом идут Ростовская — 265 случаев, Нижегородская — 247, Воронежская — 195 и Свердловская области — 191.


За прошлые сутки выписали 7092 пациента, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Лидирует по числу выздоровевших среди регионов Москва — 1424 человека. За ней следуют Ростовская область — 286 вылечившихся, Санкт-Петербург — 235, Нижегородская область — 227, Подмосковье — 225, Воронежская область — 220, Коми — 178. За все время пандемии коронавируса выздоровели 1 009 421 человек.


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Показатели выявляемости коронавируса вернулись к майским значениям

В Москве зафиксировано 3537 новых случаев, в стране — 10 888 5 октября 2020
Dailystorm - Показатели выявляемости коронавируса вернулись к майским значениям

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стал 201 пациент. Больше всего летальных случаев за сутки в Москве — 33 человека. На втором месте — Северная столица — 22 пациента, на третьем Ростовская область — девять человек. В Костромской области и Алтайском крае умерли от коронавируса по восемь жителей, в Подмосковье, Свердловской и Кемеровской областях — по семь. За все время пандемии от коронавируса умерли 22 257 человек.


С начала пандемии в России провели более 49,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Только за последние сутки анализы взяли у 507 тысяч пациентов.


Ранее 9 октября источники РБК сообщили, что в мэрии Москвы начали рассматривать возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке. О закрытии ресторанов речи пока не идет, добавил собеседник издания.


Если заболеваемость коронавирусом будет расти такими темпами, как сейчас, основная масса жителей России переболеет им до конца текущего сезона, предположил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он отметил, что большая часть случаев заболевания бессимптомная.


Чубайс заразился COVID-19

Глава РОСНАНО рассказал, что «перешел на самоизоляцию» 7 октября 2020
Dailystorm - Чубайс заразился COVID-19
#covid-19 #коронавирус #москва #статистика
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