В Дагестане 39 воспитанников детских садов попали в больницу с отравлением

В Дагестане 39 воспитанников детских садов Махачкалы госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Уточняется, что состояние детей врачи оценивают как стабильное, угрозы их жизни нет. У пострадавших взяты анализы. Позднее в Минздраве Дагестана уточнили, что с признаками отравления госпитализированы 42 ребенка.





«39 детей находятся в двух больницах. Их состояние удовлетворительное, тяжелых нет. Все анализы взяты. Ждем результатов», — заявили ТАСС в пресс-службе администрации Махачкалы. Отмечается, что дети жаловались на тошноту и боли в животе, также у некоторых была температура.





В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что в Махачкале зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. В ведомстве уточнили, что в инфекционный стационар поступили 36 детей из дошкольных образовательных учреждений, четыре школьника, а также два ребенка, не посещающих детский сад.





«Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, — уточнили в Минздраве Республики Дагестан. — Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек».





Пациентов уже навестил руководитель регионального минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов, который будет лично контролировать ситуацию с отравлением детей. В учреждения, где выявлены случаи отравления, власти направили врачей педиатров, инфекционистов и эпидемиологов. Специалисты проведут медосмотр воспитанников, с целью выявления новых случаев отравления. Детей на неделю оставят под медицинским наблюдением.





Следователи возбудили уголовное дело по факту массового пищевого отравления детей в Махачкале. «Возбуждено уголовное дело по сообщению, распространенному в средствах массовой информации, о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщили в региональном ведомстве.





Следователи сейчас допрашивают должностных лиц, ответственных за контроль за «хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов» Махачкалы, пояснили в СКР.





В сентябре СКР возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления детей парами хлора. Происшествие случилось в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пятерым потребовалась госпитализация. У всех врачи диагностировали ингаляционное отравление парами хлора.





В феврале 2020 года похожий случай произошел на частной базе отдыха под Набережными Челнами. Девять человек отравились хлоркой после купания в бассейне, среди них восемь несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. Пострадавших госпитализировали с ожогами глаз и дыхательных путей. СКР возбудил уголовное дело за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.