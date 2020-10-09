Российские космонавты заявили, что скотч не помог устранить утечку воздуха на МКС

Заклейка скотчем отсека российского модуля «Звезда» в районе стыковочного узла не устранила утечку воздуха на МКС, давление продолжает снижаться. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей.





Российский центр управления полетами в Подмосковье 8 октября попросил космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» в промежуточной камере отсека, где обнаружили утечку воздуха. Это район стыковочного узла МКС, к которому причаливают пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс», отмечает РИА Новости.





Утром 9 октября, уже после заклейки скотчем, космонавт сообщил специалисту центра, что давление в отсеке уменьшилось: накануне было 732 миллиметра ртутного столба, а в пятницу уже 715 миллиметров.





Космонавт добавил, что окончательные цифры могут быть иными, потому что камера, на которую снимали показания, периодически отключалась из-за проблем с кабелем.





Утечку воздуха на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в несколько раз, в августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.





Позднее выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В «Роскосмосе» заявили, что скорость падения давления (около одного миллиметра ртутного столба за восемь часов) не представляет опасности для членов экипажа и их работы. В госкорпорации не исключили, что на станцию могут доставить дополнительные объемы воздуха, если утечку не удастся устранить.





Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.