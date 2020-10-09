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Российские космонавты заявили, что скотч не помог устранить утечку воздуха на МКС
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Российские космонавты заявили, что скотч не помог устранить утечку воздуха на МКС

Давление в отсеке отечественного модуля «Звезда» продолжает снижаться

Давление в отсеке отечественного модуля «Звезда» продолжает снижаться Российский модуль «Звезда»
Российский модуль «Звезда» Фото: © Роскосмос

Заклейка скотчем отсека российского модуля «Звезда» в районе стыковочного узла не устранила утечку воздуха на МКС, давление продолжает снижаться. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей.


Российский центр управления полетами в Подмосковье 8 октября попросил космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» в промежуточной камере отсека, где обнаружили утечку воздуха. Это район стыковочного узла МКС, к которому причаливают пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс», отмечает РИА Новости.


Утром 9 октября, уже после заклейки скотчем, космонавт сообщил специалисту центра, что давление в отсеке уменьшилось: накануне было 732 миллиметра ртутного столба, а в пятницу уже 715 миллиметров.


Космонавт добавил, что окончательные цифры могут быть иными, потому что камера, на которую снимали показания, периодически отключалась из-за проблем с кабелем.


Утечку воздуха на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в несколько раз, в августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.


Позднее выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В «Роскосмосе» заявили, что скорость падения давления (около одного миллиметра ртутного столба за восемь часов) не представляет опасности для членов экипажа и их работы. В госкорпорации не исключили, что на станцию могут доставить дополнительные объемы воздуха, если утечку не удастся устранить.


Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.


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#космос #мкс #инцидент #ремонт
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