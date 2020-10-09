Новости
Новости
St
За борьбу с голодом: Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН
Новости

За борьбу с голодом: Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН

Международная организация сумела улучшить жизнь людей в регионах, охваченных войнами, отметили в Норвежском комитете

Международная организация сумела улучшить жизнь людей в регионах, охваченных войнами, отметили в Норвежском комитете Фото: © Global Look Press / Bernd von Jutrczenka
Фото: © Global Look Press / Bernd von Jutrczenka

Норвежский нобелевский комитет присудил премию Всемирной продовольственной программе ООН. Работники организации удостоены награды «за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий жизни в районах, затронутых конфликтом». Сотрудники продовольственной миссии ООН также выступили «в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве оружия войны».


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


В Норвежском комитете сетуют, что большинство голодающих в современном мире это жертвы вооруженных конфликтов. В 2020 году ситуацию осложнила также пандемия коронавируса. «В таких странах, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан и Буркина-Фасо сочетание жестокого конфликта и пандемии привело к резкому увеличению числа людей, живущих на грани голода. Перед лицом пандемии Мировая продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свои усилия»,говорится на сайте Нобелевского комитета.


Без прекращения вооруженных конфликтов на Земле невозможно победить голод, но также и без решения продовольственной проблемы в некоторых регионах мира невозможно купировать вспышки насилия, убеждены организаторы премии.


«Связь между голодом и вооруженным конфликтом представляет собой порочный круг: война и конфликт могут вызвать отсутствие продовольственной безопасности и голод, точно так же, как голод и отсутствие продовольственной безопасности могут вызвать вспышку скрытых конфликтов и вызвать применение насилия, — объясняют в Норвежской академии. — Норвежский нобелевский комитет хотел бы подчеркнуть, что оказание помощи в повышении продовольственной безопасности не только предотвращает голод, но также может помочь улучшить перспективы стабильности и мира».


«Работа Мировой продовольственной программы на благо человечества — это стремление, которое все страны мира должны иметь возможность поддержать», — подчеркнули в Норвежской академии.


В 2019 году премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али. Политический деятель сумел добиться разрешения пограничного конфликта с Эритреей.


Ранее решения Нобелевского комитета присудить премию тому или иному политическому деятелю вызывали жаркие споры в обществе. Так, например, в 1994 году после присуждения премии тогдашнему лидеру Палестины Ясиру Арафату развернулась оживленная дискуссия о том, насколько он достоин награды.


Еще более резкой реакция общественности была и в 2009-м, когда награду присудили Бараку Обаме, который на тот момент был президентом США всего несколько месяцев и не успел принять ни одного серьезного решения на своем посту.


Не менее острая дискуссия до сих пор продолжается из-за вручения премии мира президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году.


«Безопаснее и справедливее»: Горбачев рассказал, каким был бы мир при сохранении СССР

В то же время первый президент Советского Союза подчеркнул, что история не знает сослагательного наклонения 30 сентября 2020
Dailystorm - «Безопаснее и справедливее»: Горбачев рассказал, каким был бы мир при сохранении СССР
#оон #еда #война #нобелевская премия #мир
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»