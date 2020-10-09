За борьбу с голодом: Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН

В Норвежском комитете сетуют, что большинство голодающих в современном мире — это жертвы вооруженных конфликтов. В 2020 году ситуацию осложнила также пандемия коронавируса. «В таких странах, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан и Буркина-Фасо сочетание жестокого конфликта и пандемии привело к резкому увеличению числа людей, живущих на грани голода. Перед лицом пандемии Мировая продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свои усилия», — говорится на сайте Нобелевского комитета.





Без прекращения вооруженных конфликтов на Земле невозможно победить голод, но также и без решения продовольственной проблемы в некоторых регионах мира невозможно купировать вспышки насилия, убеждены организаторы премии.





«Связь между голодом и вооруженным конфликтом представляет собой порочный круг: война и конфликт могут вызвать отсутствие продовольственной безопасности и голод, точно так же, как голод и отсутствие продовольственной безопасности могут вызвать вспышку скрытых конфликтов и вызвать применение насилия, — объясняют в Норвежской академии. — Норвежский нобелевский комитет хотел бы подчеркнуть, что оказание помощи в повышении продовольственной безопасности не только предотвращает голод, но также может помочь улучшить перспективы стабильности и мира».





«Работа Мировой продовольственной программы на благо человечества — это стремление, которое все страны мира должны иметь возможность поддержать», — подчеркнули в Норвежской академии.





В 2019 году премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али. Политический деятель сумел добиться разрешения пограничного конфликта с Эритреей.





Ранее решения Нобелевского комитета присудить премию тому или иному политическому деятелю вызывали жаркие споры в обществе. Так, например, в 1994 году после присуждения премии тогдашнему лидеру Палестины Ясиру Арафату развернулась оживленная дискуссия о том, насколько он достоин награды.





Еще более резкой реакция общественности была и в 2009-м, когда награду присудили Бараку Обаме, который на тот момент был президентом США всего несколько месяцев и не успел принять ни одного серьезного решения на своем посту.





Не менее острая дискуссия до сих пор продолжается из-за вручения премии мира президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году.