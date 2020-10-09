Врио главы Минобрнауки Архангельской области задержали по подозрению в совращении детей

Исполняющего обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева задержали на 48 часов по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Гнедышев занимает пост с августа 2020 года. СУ СКР по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело против чиновника по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц»).





«По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера», — сообщается на сайте ведомства.





В СКР отметили, что допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.





«Юрий Гнедышев задержан на 48 часов. В его кабинетах провели обыск. Изъят компьютер, а также мобильные телефоны замминистра. Накануне Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с 9 октября с последующим увольнением», — отмечает интернет-издание «Эхо Севера».





Эту информацию также подтверждают источники РИА Новости и Telegram-канала «112»: «Юрий Гнедышев пока задержан на 48 часов, в ходе обыска силовики изъяли его личный ноутбук и мобильные телефоны. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних».





«Эхо Севера» также указывает, что 8 октября Гнедышев продолжал работу и давал интервью. По сведениям очевидцев, утром 8 октября к зданию министерства прибыли сотрудники полиции, вывели и.о. министра и увезли. В кабинете чиновника провели обыски.





Кроме того, как указывает интернет-издание, задержание Гнедышева проводится во взаимодействии с администрацией губернатора и правительства Архангельской области. При этом 8 октября он написал заявление об уходе в отпуск с 9 октября с последующим увольнением.