«Надеется на победу»: пресс-секретарь Агутина оценила попадание его альбома в лонг-лист пяти номинаций Grammy

Альбом артиста Леонида Агутина La Vida Cosmopolita представлен в пяти номинациях «длинного списка» американской премии Grammy. Об этом сообщил музыкант в своем Facebook. Пресс-секретарь Агутина Наталия Николенко уточнила в беседе с Daily Storm, что шорт-лист станет известен 7 декабря. Она добавила, что Агутин, который сейчас находится в России, «надеется на победу» в этом «большом конкурсе».





«Это номинации лонг-листа. Шорт-лист будет объявлен 7 декабря», — сказала пресс-секретарь Агутина. По ее словам, сейчас музыкант «очень занят», но с восторгом воспринял новость о включении La Vida Cosmopolita в лонг-лист премии.





«Какие у него могут быть предчувствия, так это восторг и ожидание [результатов конкурса], —ответила представитель Агутина. — Он надеется на победу!»





На своей странице в Facebook российский музыкант также сообщил, что La Vida Cosmopolita могут признать лучшим альбомом года и лучшим латинским поп-альбомом. Совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day представлен в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Кроме того, клип Funky Cha вошел в «длинный список» в категории «Лучшее музыкальное видео».





«Наш альбом — это совсем олдскул. Такая музыка была мейнстримом 20 или 30 лет назад. Диего Торрес [аргентинский актер и певец] сказал, что очень мной гордится, потому что сами латинские звезды сейчас делают модный реггетон и понадобился русский, чтобы такая музыка опять зазвучала», — признался Агутин в интервью «Коммерсанту».





Это первая испаноязычная работа Леонида Агутина и второй международный релиз в карьере. Известно, что альбом вышел 27 марта 2020 года. Он включает 11 композиций. В его создании принимали участие представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.





Премия Grammy вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи и считается одной из самых авторитетных. В 2021 году вручение наград пройдет в 63-й раз.