СКР и прокуратура проверят школу в Уфе, где учительница заклеила скотчем рот четверокласснице

Следователи и прокуратура проверят гимназию в Уфе, в которой, по сообщениям родителей учеников, одна из педагогов заклеила скотчем рот четверокласснице и била ребенка головой об парту. Дети также записали на видео, как учительница математики оскорбляет их, рассказали родители школьников.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения, проверено соблюдение законодательства об образовании и об охране здоровья обучающихся, в том числе на безопасное пребывание в школе», — цитирует ответ прокуратуры местный портал Ufatime.
В региональном отделении СКР также начали доследственную проверку по сообщениям СМИ об издевательствах над школьниками. Следователи опросят администрацию школы, педагогов и учеников, изучат условия обучения, а также проверят законность методов воспитания в гимназии.
8 октября общественный деятель, руководитель юридического агентства Зелифа Барлыбаева рассказала «КП», что учительница ее сына по математике Екатерина С. грубо разговаривает с детьми и использует против них физическую силу. «Однокласснице моего сына она заклеила рот скотчем, а еще одного мальчика ударила головой об парту. Об этом рассказал мой сын Аскар. Он также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока», — сообщила Барлыбаева. По ее словам, мальчик, которого били головой об парту, не ходит в школу уже неделю, потому что боится, что педагог продолжит над ним издеваться. Мать этого ребенка обращалась в разные ведомства, но ситуация с учительницей не разрешилась.
Издание также сообщает со ссылкой на аудиозаписи с урока математики, что педагог спрашивала у одного из школьников, для чего он учится. «Сидел бы у перехода, яблоками торговал. Зарабатывал бы себе на хлеб, на оладьи и лепешки», — цитирует газета обращение учительницы к ребенку.
Зелифа Барлыбаева добавила, что написала обращения в республиканскую прокуратуру, местное министерство образования и уполномоченному по правам ребенка в регионе. «В личном разговоре с директором он мне намекнул, что увольнять эту учительницу не собирается. <...> Им всем всего по 10 лет. Именно сейчас они формируют свое мнение о взрослых, учатся у них. А чему может научить такой учитель?» — говорит мать школьника.
Ранее 9 октября в Дагестане 42 воспитанника детских садов Махачкалы госпитализировали с признаками отравления. Состояние детей врачи оценили как стабильное, угрозы их жизни нет. У пострадавших взяли анализы. Они жаловались на тошноту и боли в животе, также у некоторых была температура.