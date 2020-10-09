СКР и прокуратура проверят школу в Уфе, где учительница заклеила скотчем рот четверокласснице

Следователи и прокуратура проверят гимназию в Уфе, в которой, по сообщениям родителей учеников, одна из педагогов заклеила скотчем рот четверокласснице и била ребенка головой об парту. Дети также записали на видео, как учительница математики оскорбляет их, рассказали родители школьников.





«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения, проверено соблюдение законодательства об образовании и об охране здоровья обучающихся, в том числе на безопасное пребывание в школе», — цитирует ответ прокуратуры местный портал Ufatime.





В региональном отделении СКР также начали доследственную проверку по сообщениям СМИ об издевательствах над школьниками. Следователи опросят администрацию школы, педагогов и учеников, изучат условия обучения, а также проверят законность методов воспитания в гимназии.





8 октября общественный деятель, руководитель юридического агентства Зелифа Барлыбаева рассказала «КП», что учительница ее сына по математике Екатерина С. грубо разговаривает с детьми и использует против них физическую силу. «Однокласснице моего сына она заклеила рот скотчем, а еще одного мальчика ударила головой об парту. Об этом рассказал мой сын Аскар. Он также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока», — сообщила Барлыбаева. По ее словам, мальчик, которого били головой об парту, не ходит в школу уже неделю, потому что боится, что педагог продолжит над ним издеваться. Мать этого ребенка обращалась в разные ведомства, но ситуация с учительницей не разрешилась.