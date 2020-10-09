Мишустин в Ереване выразил соболезнования семьям погибших в Карабахе

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который прибыл в Ереван на заседание Евразийского межправительственного совета, выразил соболезнования семьям погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Россия готова помочь в дипломатическом урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.





«Прежде всего, я бы хотел выразить самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте», — заявил Мишустин.





«Конечно, важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — отметил российский премьер.