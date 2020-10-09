Мишустин в Ереване выразил соболезнования семьям погибших в Карабахе

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который прибыл в Ереван на заседание Евразийского межправительственного совета, выразил соболезнования семьям погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Россия готова помочь в дипломатическом урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
«Прежде всего, я бы хотел выразить самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте», — заявил Мишустин.
«Конечно, важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — отметил российский премьер.
Мишустина в Ереване встретил армянский премьер-министр Никол Пашинян, они провели двустороннюю встречу в закрытом режиме. В расширенном составе в мероприятии примут участие премьер-министры Белоруссии (Роман Головченко), Казахстана (Аскар Мамин), чрезвычайный и полномочный посол Киргизии в России, Армении и Греции (Алибек Джекшенкулов) и глава коллегии Евразийской экономической комиссии (Михаил Мясникович).
На заседании совета главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли и исполнение актов союза.
Особое внимание участники заседания намерены уделить эпидемиологической ситуации на фоне распространения пандемии COVID-19. Мишустин также пригласил коллег по ЕАЭС в Москву на следующее заседание Межправсовета 4 декабря и на первый Евразийский конгресс.
8 октября Мишустин на фоне обострения конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым. Российский премьер-министр отметил важность стабилизации обстановки в зоне конфликта и возобновления переговоров. Стороны заявили о необходимости обеспечения мира и безопасности в Закавказье.
8 октября Путин призвал участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь, чтобы обменяться пленными и телами погибших, а также пригласил представителей Баку и Еревана в Москву на консультации в рамках урегулирования кризиса.
6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse заявил, что Ереван готов пойти на те уступки в карабахском конфликте, на которые будет готов и Баку. Он отметил, что решение о развязывании военных действий в Нагорном Карабахе мотивировалось поддержкой Турции.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии» рассказал, что Азербайджан готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, если Армения предложит привязанный ко времени график вывода своих войск с территории непризнанной республики. Еще одним условием прекращения огня он назвал необходимость получить извинения от Пашиняна, посчитавшего «оккупированные азербайджанские земли армянскими».