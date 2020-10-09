Разработчик «Новичка» готов «задавить как тараканов» сторонников версии отравления Навального

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк заявил, что врачи в Омске могли пропустить в пробах Алексея Навального следы некоторых веществ, которые затем выявили в Германии и ОЗХО. Такой сценарий возможен, поскольку данные вещества не были опасными или токсичными, пояснил ученый. По словам Ринка, он готов вступить в публичные дебаты со сторонниками версии отравления Навального, при этом разработчик «Новичка» не сомневается в своей безоговорочной победе.





«Кто же будет искать неизвестно чего неизвестно где? Омские врачи вполне могли не заметить какое-то вещество или заметить, но не обратить на него внимания, поскольку оно не является опасным», — сказал Ринк РИА Новости.





Ринк признался, что «слышал по западным источникам» об амидном следе, который может относиться к любому чистящему веществу, в пробах российского оппозиционера. «Это вообще не токсично, абсолютно. <...> Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет. Хоть раздавитесь — нет», — заключил разработчик «Новичка», опровергая выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).





По мнению Ринка, если бы «Новичок» попал в организм Навального, то фосфорный фрагмент «гораздо дольше бы держался, нежели амидный». Сейчас же искать какие-либо следы вещества у блогера поздно, поскольку их уже нет. «Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно «чист», — сказал разработчик «Новичка».





Отвечая на вопрос гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о готовности вступить в дискуссию с оппонентами, придерживающимися иной версии в деле Навального, Леонид Ринк дважды произнес : «Легко. Легко». «Без проблем. Задавлю как тараканов», — отметил ученый. Он напомнил, что «когда имеются версии — должны быть доказательства».