Разработчик «Новичка» готов «задавить как тараканов» сторонников версии отравления Навального

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк заявил, что врачи в Омске могли пропустить в пробах Алексея Навального следы некоторых веществ, которые затем выявили в Германии и ОЗХО. Такой сценарий возможен, поскольку данные вещества не были опасными или токсичными, пояснил ученый. По словам Ринка, он готов вступить в публичные дебаты со сторонниками версии отравления Навального, при этом разработчик «Новичка» не сомневается в своей безоговорочной победе.
«Кто же будет искать неизвестно чего неизвестно где? Омские врачи вполне могли не заметить какое-то вещество или заметить, но не обратить на него внимания, поскольку оно не является опасным», — сказал Ринк РИА Новости.
Ринк признался, что «слышал по западным источникам» об амидном следе, который может относиться к любому чистящему веществу, в пробах российского оппозиционера. «Это вообще не токсично, абсолютно. <...> Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет. Хоть раздавитесь — нет», — заключил разработчик «Новичка», опровергая выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
По мнению Ринка, если бы «Новичок» попал в организм Навального, то фосфорный фрагмент «гораздо дольше бы держался, нежели амидный». Сейчас же искать какие-либо следы вещества у блогера поздно, поскольку их уже нет. «Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно «чист», — сказал разработчик «Новичка».
Отвечая на вопрос гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о готовности вступить в дискуссию с оппонентами, придерживающимися иной версии в деле Навального, Леонид Ринк дважды произнес : «Легко. Легко». «Без проблем. Задавлю как тараканов», — отметил ученый. Он напомнил, что «когда имеются версии — должны быть доказательства».
Кроме того, 6 октября Ринк оценил вид основателя ФБК, который дал интервью блогеру Юрию Дудю. По мнению ученого, Навальный не похож на человека, пережившего фосфорорганическе отравление. Обычно так выглядит поправившийся после пищевого отравления или комы от диабета, пояснил Ринк.
Ранее эксперты ОЗХО заявили, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Документ подтвердил наличие отравляющих веществ в крови основателя ФБК. Результаты исследования были переданы в Германию.
О том, что технический анализ ОЗХО подтвердил следы нервно-паралитического яда «Новичок» в организме российского оппозиционера, рассказало в Twitter британское представительство организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Кремль пока не располагает отчетом ОЗХО о результатах исследования анализов основателя ФБК.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что врачи клиники Charite, как и их российские коллеги, не обнаружили в анализах Навального никаких следов боевых отравляющих веществ. По словам Лаврова, химические элементы «найдены» уже в лаборатории бундесвера.
9 октября Лавров предположил, что Берлин, скорей всего, не предоставит доказательств по делу об отравлении Навального. «Мы помним, как британские власти без каких-либо доказательств обвинили Россию в отправлении Скрипалей в Солсбери. Уверен, что так будет и в этой истории», — заключил глава МИД РФ.
«Нам заявляют, что мы сами должны вести расследование этого преступления, но мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет фактов», — добавил Лавров. По его словам, угрозы ввести санкции против Москвы в связи с инцидентом с Навальным не вызывают удивления: «То, что будут объявлены санкции, как анонсируется, без доказательств и завершения расследования, на котором настаивают Германия и другие страны ЕС, это нас не удивляет: мы такое уже видели, когда было дело об отравлении в Солсбери».
Россия предложила ОЗХО направить в РФ экспертов для сотрудничества по расследованию дела Навального. В МИД РФ рассчитывают «на результативное сотрудничество в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего». В ОЗХО подтвердили, что получили это предложение, и готовы в самое ближайшее время направить группу экспертов в Россию.
Навальному стало плохо 20 августа на борту лайнера Томск — Москва. Политика госпитализировали в Омске. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику Charite. 23 сентября оппозиционера выписали из медучреждения.
Правительство ФРГ утверждает, что военные эксперты обнаружили в организме Навального следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Сибирская транспортная полиция начала доследственную проверку, но никаких противоправных действий в отношении оппозиционера не выявила.