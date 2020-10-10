Заместитель Собянина заразился коронавирусом

Заместитель мэра Москвы, глава Дептранса столицы Максим Ликсутов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города. Ликсутов указал, что чувствует в целом себя нормально и переходит на удаленный режим работы.





«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — сообщил чиновник.





«Очень хочу всем напомнить: сейчас крайне важно беречь себя и окружающих. Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте. Это очень и очень важно!» — добавил заммэра.





За последние сутки Россия установила новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией — 12 846. За последние 24 часа зафиксировано 197 летальных исходов. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 246 428 россиян.





Кроме того, 10 октября газета РБК со ссылкой на источник сообщила, что на следующей неделе столичное правительство объявит о введении паспортного режима для доступа в театры города.





Это коснется только тех учреждений, которые непосредственно подчиняются правительству Москвы. Для того, чтобы купить билет на сайте, потребуется ввести данные паспорта, которые будут проверяться на входе в здание.





Это сделано для того, чтобы закрыть доступ в театр для граждан 65+ лет и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в «группу риска» из-за коронавируса, отмечает источник издания.





Кроме того, с 17 октября продавать билеты смогут только те театры, которые внесут необходимые изменения в процедуру продажи билетов. Отмечается, что персональные данные покупателей продавцы билетов должны будут каждый день не позднее 21:00 загружать в облачное хранилище департамента информационных технологий города.