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Заместитель Собянина заразился коронавирусом
Новости

Заместитель Собянина заразился коронавирусом

Максим Ликсутов отметил, что перешел на удаленку и чувствует себя нормально

Заместитель мэра Москвы, глава Дептранса столицы Максим Ликсутов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города. Ликсутов указал, что чувствует в целом себя нормально и переходит на удаленный режим работы.


«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — сообщил чиновник. 


«Очень хочу всем напомнить: сейчас крайне важно беречь себя и окружающих. Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте. Это очень и очень важно!» — добавил заммэра.


За последние сутки Россия установила новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией — 12 846. За последние 24 часа зафиксировано 197 летальных исходов. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 246 428 россиян.


Кроме того, 10 октября газета РБК со ссылкой на источник сообщила, что на следующей неделе столичное правительство объявит о введении паспортного режима для доступа в театры города.


Это коснется только тех учреждений, которые непосредственно подчиняются правительству Москвы. Для того, чтобы купить билет на сайте, потребуется ввести данные паспорта, которые будут проверяться на входе в здание.


Это сделано для того, чтобы закрыть доступ в театр для граждан 65+ лет и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в «группу риска» из-за коронавируса, отмечает источник издания.


Кроме того, с 17 октября продавать билеты смогут только те театры, которые внесут необходимые изменения в процедуру продажи билетов. Отмечается, что персональные данные покупателей продавцы билетов должны будут каждый день не позднее 21:00 загружать в облачное хранилище департамента информационных технологий города.


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Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести 30% сотрудников на удаленку

Градоначальник назвал «очень опасной» динамику распространения COVID-19 в столице 1 октября 2020
Dailystorm - Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести 30% сотрудников на удаленку

9 октября мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день. Собянин также сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.


#москва #собянин #коронавирус #театр
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