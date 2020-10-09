Собянин назвал предстоящую неделю решающей для введения ограничений из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день. Собянин также сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.





«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — сообщил Собянин на своем официальном сайте.





Мэр Москвы отметил, что количество заражений стабильно растет, из-за чего в Сокольниках и Крылатском открыли резервные госпитали. По его словам, могут открыть и больницы на ВДНХ и Каширском шоссе.





«К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений в ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день. Сегодня — 3701. Выросло количество госпитализаций — до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе», — отметил Собянин.





Градоначальник сообщил, что власти столицы разблокируют социальные карты москвичей для поездок к врачам по неотложным показаниям. При этом бесплатный проезд для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями будет приостановлен. Также будет расширен перечень хронических заболеваний, при наличии которых нужно оставаться дома. Самоизоляцию теперь необходимо соблюдать и москвичам с диабетом.





«Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — подчеркнул мэр Москвы.





В интервью Первому каналу Собянин заявил, что власти столицы не собираются закрывать объекты экономической сферы из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией.





«Когда ты принимаешь решение, ты должен учитывать все факторы и принимать оптимальные решения. Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей — как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадали, как можно меньше умерли. Второй — это экономика, — отметил Собянин в интервью. — Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей. <...> Поэтому мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять».