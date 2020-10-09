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Собянин назвал предстоящую неделю решающей для введения ограничений из-за коронавируса
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Собянин назвал предстоящую неделю решающей для введения ограничений из-за коронавируса

Власти столицы разблокируют социальные карты для поездок к врачу

Власти столицы разблокируют социальные карты для поездок к врачу Фото: © kremlin.ru
Фото: © kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день. Собянин также сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.


«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер»,сообщил Собянин на своем официальном сайте.


Мэр Москвы отметил, что количество заражений стабильно растет, из-за чего в Сокольниках и Крылатском открыли резервные госпитали. По его словам, могут открыть и больницы на ВДНХ и Каширском шоссе.


«К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений в ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день. Сегодня — 3701. Выросло количество госпитализаций — до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе», — отметил Собянин.


Градоначальник сообщил, что власти столицы разблокируют социальные карты москвичей для поездок к врачам по неотложным показаниям. При этом бесплатный проезд для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями будет приостановлен. Также будет расширен перечень хронических заболеваний, при наличии которых нужно оставаться дома. Самоизоляцию теперь необходимо соблюдать и москвичам с диабетом.


«Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — подчеркнул мэр Москвы.


В интервью Первому каналу Собянин заявил, что власти столицы не собираются закрывать объекты экономической сферы из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией.


«Когда ты принимаешь решение, ты должен учитывать все факторы и принимать оптимальные решения. Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадали, как можно меньше умерли. Второй это экономика, отметил Собянин в интервью. — Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей. <...> Поэтому мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять».


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Как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте

Главные правила защиты от COVID-19 9 октября 2020
Dailystorm - Как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте

Ранее 9 октября глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране зафиксирован «печальный антирекорд» числа заболевших COVID-19. Если количество выявленных случаев коронавирусной инфекции будет увеличиваться, то власти начнут рассматривать возможность введения дополнительных мер, уточнил он. В то же время чиновник исключил закрытие границ между регионами в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на данный момент.


«Очевидно, что цифры растут. Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — заявил Песков.


В России за сутки выявили максимальное с начала пандемии число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 12 126. Лидирует среди регионов по их числу за последние 24 часа Москва — в городе зарегистрировали 3701 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражений в стране за все время достигло 1 272 238.


За прошлые сутки выписали 7092 пациентов. Лидирует по числу выздоровевших среди регионов Москва — 1424 человека. За ней следуют Ростовская область — 286 вылечившихся, Санкт-Петербург — 235, Нижегородская область — 227, Подмосковье — 225, Воронежская область — 220, Коми — 178. За все время пандемии коронавируса выздоровел 1 009 421 человек.


В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

COVID-19 подтвердили у 12 126 человек 9 октября 2020
Dailystorm - В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса
#covid-19 #собянин #коронавирус #режим ограничений
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