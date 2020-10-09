Московское «Яблоко» и партия «Зеленые» присоединились к акции «Нет московскому Куштау!»

В социальных сетях резонанс вокруг застройки ТЭЦ на Красной Пресне сравнивают с ситуацией с башкирским Куштау и призывают вернуть столичный объект в муниципальную собственность. В сентябре 2020 года активисты и общественники устраивали перформансы, чтобы привлечь внимание к ТЭЦ-7, которая с 2014 года де-юре находится на реконструкции. Координатор движения «Архзастава» Евгений Строцинский в беседе с Daily Storm сообщил, что у защитников объекта, признанного культурным наследием Москвы, есть планы добиться возвращения шести корпусов ТЭЦ в реестр защищенных зданий. Помимо этого, активисты потребуют увеличить штрафы за невыполнение работ по реставрации.





Ранее стало известно, что группа компаний «Ташир» заплатила за ТЭЦ-7 всего около 20 миллионов рублей. «Газпром» первоначально выкупил памятник культуры за 885 миллионов рублей и почти сразу же перепродал его ГК «Ташир» за цену в 44 раза ниже.





ТЭЦ-7 была построена в 1928 году в центре Москвы по проекту архитектора-конструктивиста Моисея Бабицкого и стала первой электростанцией в столице. Одно из зданий сейчас считается объектом культурного наследия.





В 2014 году собственником зданий Краснопресненской ТЭЦ стала компания, входящая в ГК «Ташир». Она решила построить на территории теплоэлектроцентрали МФЦ площадью 93,7 тысячи квадратных метров. ГК «Ташир» неоднократно заявляла о том, что планирует реставрацию объекта, однако реставрационные работы не производятся.