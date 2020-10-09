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Московское «Яблоко» и партия «Зеленые» присоединились к акции «Нет московскому Куштау!»
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Московское «Яблоко» и партия «Зеленые» присоединились к акции «Нет московскому Куштау!»

Застройщик теплоэлектроцентрали Трехгорной мануфактуры хочет превратить ее в многофункциональный центр

Представитель партии «Яблоко» в столичном парламенте Сергей Митрохин и руководитель информационно-аналитического отдела РЭП «Зеленые» Александра Аставина призвали остановить застройку ТЭЦ Трехгорной мануфактуры. Краснопресненскую ТЭЦ-7, одно из зданий которой является культурным памятником, собираются перестроить в многофункциональный центр (МФЦ). Активисты борются за сохранение и реставрацию теплоэлектроцентрали.


«Коммерсанты хотят фактически лишить нас прекрасного вида на старые цеха завода, они хотят лишить нас уникального комплекса ТЭЦ, который красуется сегодня на берегу Москвы-реки. Всего этого москвичи будут лишены только для того, чтобы «Ташир» построил унылый бездарный коммерческий новодел и набил себе карманы. Не дадим им этого сделать!» — высказался представитель партии «Яблоко». Он также призвал москвичей приходить на акции протеста.


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Митрохин добавил, что будет защищать памятник культуры от «варварских притязаний «Ташира».


«Я глубоко возмущен планами компании «Ташир» застроить уникальный памятник промышленной архитектуры конца XIX — начала XX века — Трехгорную мануфактуру. Он находится на территории моего округа, и я буду защищать его от этих варварских притязаний «Ташира», — заявил Митрохин.


Руководитель информационно-аналитического отдела Российской экологической партии «Зеленые» Александра Аставина также выступила против застройки Краснопресненской ТЭЦ. Она отметила, что застройка теплоэлектроцентрали опасна из-за сложной геологической ситуации и возможного схождения грунта.


«В первую очередь любая застройка в центре Москвы должна производиться только при условии соблюдения норм безопасности. Что касается этой территории — любая застройка опасна: сложная геологическая ситуация, схождение грунта и, соответственно, небезопасно строительство и будущее пребывание людей на этой территории, не говоря уже о возможных пробках и транспортных коллапсах», — подчеркнула Аставина.



В социальных сетях резонанс вокруг застройки ТЭЦ на Красной Пресне сравнивают с ситуацией с башкирским Куштау и призывают вернуть столичный объект в муниципальную собственность. В сентябре 2020 года активисты и общественники устраивали перформансы, чтобы привлечь внимание к ТЭЦ-7, которая с 2014 года де-юре находится на реконструкции. Координатор движения «Архзастава» Евгений Строцинский в беседе с Daily Storm сообщил, что у защитников объекта, признанного культурным наследием Москвы, есть планы добиться возвращения шести корпусов ТЭЦ в реестр защищенных зданий. Помимо этого, активисты потребуют увеличить штрафы за невыполнение работ по реставрации.


Ранее стало известно, что группа компаний «Ташир» заплатила за ТЭЦ-7 всего около 20 миллионов рублей. «Газпром» первоначально выкупил памятник культуры за 885 миллионов рублей и почти сразу же перепродал его ГК «Ташир» за цену в 44 раза ниже.


ТЭЦ-7 была построена в 1928 году в центре Москвы по проекту архитектора-конструктивиста Моисея Бабицкого и стала первой электростанцией в столице. Одно из зданий сейчас считается объектом культурного наследия.


В 2014 году собственником зданий Краснопресненской ТЭЦ стала компания, входящая в ГК «Ташир». Она решила построить на территории теплоэлектроцентрали МФЦ площадью 93,7 тысячи квадратных метров. ГК «Ташир» неоднократно заявляла о том, что планирует реставрацию объекта, однако реставрационные работы не производятся.


«Газпром» продал Краснопресненскую ТЭЦ за 20 миллионов рублей

Одно из зданий теплоцентрали является памятником культуры 7 октября 2020
Dailystorm - «Газпром» продал Краснопресненскую ТЭЦ за 20 миллионов рублей
#зеленые #акция #яблоко #москва #тэц
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