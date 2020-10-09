Московское «Яблоко» и партия «Зеленые» присоединились к акции «Нет московскому Куштау!»

Представитель партии «Яблоко» в столичном парламенте Сергей Митрохин и руководитель информационно-аналитического отдела РЭП «Зеленые» Александра Аставина призвали остановить застройку ТЭЦ Трехгорной мануфактуры. Краснопресненскую ТЭЦ-7, одно из зданий которой является культурным памятником, собираются перестроить в многофункциональный центр (МФЦ). Активисты борются за сохранение и реставрацию теплоэлектроцентрали.
«Коммерсанты хотят фактически лишить нас прекрасного вида на старые цеха завода, они хотят лишить нас уникального комплекса ТЭЦ, который красуется сегодня на берегу Москвы-реки. Всего этого москвичи будут лишены только для того, чтобы «Ташир» построил унылый бездарный коммерческий новодел и набил себе карманы. Не дадим им этого сделать!» — высказался представитель партии «Яблоко». Он также призвал москвичей приходить на акции протеста.
Митрохин добавил, что будет защищать памятник культуры от «варварских притязаний «Ташира».
«Я глубоко возмущен планами компании «Ташир» застроить уникальный памятник промышленной архитектуры конца XIX — начала XX века — Трехгорную мануфактуру. Он находится на территории моего округа, и я буду защищать его от этих варварских притязаний «Ташира», — заявил Митрохин.
Руководитель информационно-аналитического отдела Российской экологической партии «Зеленые» Александра Аставина также выступила против застройки Краснопресненской ТЭЦ. Она отметила, что застройка теплоэлектроцентрали опасна из-за сложной геологической ситуации и возможного схождения грунта.
«В первую очередь любая застройка в центре Москвы должна производиться только при условии соблюдения норм безопасности. Что касается этой территории — любая застройка опасна: сложная геологическая ситуация, схождение грунта и, соответственно, небезопасно строительство и будущее пребывание людей на этой территории, не говоря уже о возможных пробках и транспортных коллапсах», — подчеркнула Аставина.
В социальных сетях резонанс вокруг застройки ТЭЦ на Красной Пресне сравнивают с ситуацией с башкирским Куштау и призывают вернуть столичный объект в муниципальную собственность. В сентябре 2020 года активисты и общественники устраивали перформансы, чтобы привлечь внимание к ТЭЦ-7, которая с 2014 года де-юре находится на реконструкции. Координатор движения «Архзастава» Евгений Строцинский в беседе с Daily Storm сообщил, что у защитников объекта, признанного культурным наследием Москвы, есть планы добиться возвращения шести корпусов ТЭЦ в реестр защищенных зданий. Помимо этого, активисты потребуют увеличить штрафы за невыполнение работ по реставрации.
Ранее стало известно, что группа компаний «Ташир» заплатила за ТЭЦ-7 всего около 20 миллионов рублей. «Газпром» первоначально выкупил памятник культуры за 885 миллионов рублей и почти сразу же перепродал его ГК «Ташир» за цену в 44 раза ниже.
ТЭЦ-7 была построена в 1928 году в центре Москвы по проекту архитектора-конструктивиста Моисея Бабицкого и стала первой электростанцией в столице. Одно из зданий сейчас считается объектом культурного наследия.
В 2014 году собственником зданий Краснопресненской ТЭЦ стала компания, входящая в ГК «Ташир». Она решила построить на территории теплоэлектроцентрали МФЦ площадью 93,7 тысячи квадратных метров. ГК «Ташир» неоднократно заявляла о том, что планирует реставрацию объекта, однако реставрационные работы не производятся.