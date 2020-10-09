Бывший вице-премьер Чувашии получил восемь лет тюрьмы за взятки

Бывший вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Экс-чиновник признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: получение взятки и мошенничество. Судом также наложен арест на имущество Аврелькина на сумму 6,5 миллиона рублей.





По приговору суда бывший вице-премьер республики на шесть лет лишен права занимать руководящие должности на государственной службе. Он также оштрафован на четыре миллиона рублей.





«С ноября по декабрь 2017 года чиновник получил от руководителя коммерческой организации через трех посредников взятку в сумме двух миллионов рублей за содействие в получении субсидии из республиканского бюджета в размере более 16 миллионов рублей», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.





По данным следствия, Аврелькин взял деньги за благоприятное решение вопроса от предпринимателя, но реально ничего не сделал. На Аврелькина следственное управление СКР, прокуратура и УФСБ по республике вышли в ходе расследования уголовного дела против самого бизнесмена, дававшего деньги чиновнику. Следствие установило, что предприниматель участвовал в мошеннических схемах в период с 2015-го по 2018 год.





Отмечается, что гособвинитель требовал для Аврелькина девять с половиной лет колонии строгого режима. Экс-чиновник свою вину признал частично, отрицая получение взятки. Теперь Аврелькин намерен обжаловать приговор.





Это не первый обвинительный приговор для Аврелькина. В феврале 2020 года суд Чебоксар признал бывшего вице-премьера виновным в незаконном выделении субсидии на 23,8 миллиона рублей из республиканского бюджета фирмам «СК «Куб»» и «Спецмонтаж» через фиктивные документы, пишет «Коммерсантъ». Суд приговорил Аврелькина к четырем с половиной годам колонии общего режима. Он пытался обжаловать первый приговор, но вышестоящие суды оставили его в силе.





С мая 2016 года Аврелькин являлся заместителем председателя кабинета министров — министром экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. В мае 2019 года указом главы республики чиновник был освобожден от должности.