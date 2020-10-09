Новости
Новости
St
Бывший вице-премьер Чувашии получил восемь лет тюрьмы за взятки
Новости

Бывший вице-премьер Чувашии получил восемь лет тюрьмы за взятки

Владимир Аврелькин также признан виновным в мошенничестве

Владимир Аврелькин также признан виновным в мошенничестве Фото: © Global Look Press / Комсомольская правда
Фото: © Global Look Press / Комсомольская правда

Бывший вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Экс-чиновник признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: получение взятки и мошенничество. Судом также наложен арест на имущество Аврелькина на сумму 6,5 миллиона рублей.


По приговору суда бывший вице-премьер республики на шесть лет лишен права занимать руководящие должности на государственной службе. Он также оштрафован на четыре миллиона рублей. 


«С ноября по декабрь 2017 года чиновник получил от руководителя коммерческой организации через трех посредников взятку в сумме двух миллионов рублей за содействие в получении субсидии из республиканского бюджета в размере более 16 миллионов рублей», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.


По данным следствия, Аврелькин взял деньги за благоприятное решение вопроса от предпринимателя, но реально ничего не сделал. На Аврелькина следственное управление СКР, прокуратура и УФСБ по республике вышли в ходе расследования уголовного дела против самого бизнесмена, дававшего деньги чиновнику. Следствие установило, что предприниматель участвовал в мошеннических схемах в период с 2015-го по 2018 год.


Отмечается, что гособвинитель требовал для Аврелькина девять с половиной лет колонии строгого режима. Экс-чиновник свою вину признал частично, отрицая получение взятки. Теперь Аврелькин намерен обжаловать приговор.


Это не первый обвинительный приговор для Аврелькина. В феврале 2020 года суд Чебоксар признал бывшего вице-премьера виновным в незаконном выделении субсидии на 23,8 миллиона рублей из республиканского бюджета фирмам «СК «Куб»» и «Спецмонтаж» через фиктивные документы, пишет «Коммерсантъ». Суд приговорил Аврелькина к четырем с половиной годам колонии общего режима. Он пытался обжаловать первый приговор, но вышестоящие суды оставили его в силе.


С мая 2016 года Аврелькин являлся заместителем председателя кабинета министров — министром экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. В мае 2019 года указом главы республики чиновник был освобожден от должности.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#чувашия #взятки #тюрьма #суд #мошенничество
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»