Президенты Азербайджана и Армении высказались о настоящем и будущем Карабаха

«Мы неоднократно говорили, что их [Армении] путь спасения — вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил», — заявил, в частности, Алиев.





По его словам, Армения должна оставить захваченные территории, и Баку оставляет за собой право силового решения проблемы: «Я изменил статус-кво. Там, на поле боя. Нет больше статус-кво».





Саркисян считает, что существенную роль в эскалации конфликта в Карабахе играет третья сторона. «Если мы не начнем действовать на международном уровне сейчас, останавливая Турцию, <…> с перспективой превращения этого региона в новую Сирию, <…> тогда пострадают все», — предупредил Саркисян (перевод РИА Новости).





Президент Армении отметил, что в Нагорный Карабах с начала обострения кризиса в конце сентября начали проникать иностранные боевики и это «угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России».





9 октября в Москве проходят переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана. 8 октября на встречу в Москву их пригласил президент России Владимир Путин. Ранее Алиев сказал, что если на этих переговорах армянская сторона будет утверждать, что Карабах принадлежит Армении, то переговоры будут свернуты.





Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.