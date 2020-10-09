Стреляли по машине: экс-президент Киргизии рассказал о покушении на себя

«Смотрите, какие следы остались на бронированной машине, — обращает внимание экс-президент Киргизии. — Это явно не резиновые пули. Это Mercedes — немецкая машина, ее пробить невозможно».





На вопрос советника Кундуз Жолдубаевой, считает ли он произошедшее покушением, Атамбаев ответил: «Ну а как ты думаешь?! Боевыми патронами в машину...»





По словам свидетелей нападения, распространивших видеозапись с места событий, в момент, когда Атамбаев и другие лидеры оппозиции сели в машину, неизвестные несколько раз выстрели в ее сторону, пишет «Интерфакс».