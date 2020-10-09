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Стреляли по машине: экс-президент Киргизии рассказал о покушении на себя
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Стреляли по машине: экс-президент Киргизии рассказал о покушении на себя

Алмазбек Атамбаев назвал произошедшие в стране после парламентских выборов события «третьей революцией»

Алмазбек Атамбаев назвал произошедшие в стране после парламентских выборов события «третьей революцией» Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев Фото: © Kremlin Pool

Неизвестные пытались обстрелять автомобиль, в котором с митинга в центре Бишкека уезжал бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Политик и находившиеся с ним сторонники не пострадали. Позднее Атамбаев показал следы от пуль на машине. Он подчеркнул, что нападавшие стреляли именно боевыми патронами, а не «резиной».


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«Смотрите, какие следы остались на бронированной машине, — обращает внимание экс-президент Киргизии. — Это явно не резиновые пули. Это Mercedes — немецкая машина, ее пробить невозможно».


На вопрос советника Кундуз Жолдубаевой, считает ли он произошедшее покушением, Атамбаев ответил: «Ну а как ты думаешь?! Боевыми патронами в машину...»


По словам свидетелей нападения, распространивших видеозапись с места событий, в момент, когда Атамбаев и другие лидеры оппозиции сели в машину, неизвестные несколько раз выстрели в ее сторону, пишет «Интерфакс».



В Бишкеке продолжаются митинги. На акции на центральной площади Ала-Тоо были слышны выстрелы. Сначала на площади собрались сторонники Атамбаева. Затем их вытеснили поддерживающие оппонента Атамбаева, Садыра Жапарова. Они бросали в оппонентов камни и бутылки. В итоге Атамбаев и находившийся с ним экс-премьер Омурбек Бабанов покинули трибуну.


На площади Ала-Тоо был ранен член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев. На кадрах видно, как Токтогазиева несут за руки и ноги. Люди, помогающие ему, кричат: «Тилек, держись!» Политик был госпитализирован. По предварительной информации, он находится без сознания.


Ранее Токтогазиева выдвинул на пост вице-премьер-министра союз четырех партий — «Ата Мекен», «Бир бол», «Республика» и «Реформа». При этом политик сообщал о поступлении угроз в его адрес.



Алмазбек Атамбаев ранее назвал произошедшие в Киргизии после парламентских выборов события «третьей революцией». Политик, выпущенный из СИЗО после протестов, признался, что не намерен возвращаться во власть и не хочет занимать никаких должностей.


«Если бы мне нужна была власть, я бы остался на второй срок. Многие уговаривали меня остаться президентом, в том числе лидеры ряда стран Центральной Азии и даже Европы, — сказал Атамбаев. — Я специально создал прецедент [мирной смены власти] и агитировал за другого человека. Я виноват лишь в том, что доверял людям, которые меня окружали».


Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку

Сооронбай Жээнбеков также освободил от должности премьер-министра Кубатбека Боронова 9 октября 2020
Dailystorm - Президент Киргизии на фоне протестов отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека с 20:00 9 октября по 21 октября режим чрезвычайного положения. «Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ситуацию под контроль и укрепить мир», — цитирует Жээнбекова его пресс-служба.


Жээнбеков распорядился назначить заместителя главы МВД Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека и образовать комендатуру на время введения чрезвычайного положения. В это время будет действовать ряд ограничений: комендантский час; особый режим въезда и выезда граждан; может быть запрещено проводить массовые мероприятия и митинги; некоторым гражданам могут запретить покидать свои дома.


Президент Киргизии также подписал указ об отставке правительства республики и премьер-министра Кубатбека Боронова. Кабмин продолжит работу до утверждения нового состава правительства. Также Жээнбеков освободил Орозбека Опумбаева от должности главы комитета нацбезопасности республики (ГКНБ).


Жээнбеков ранее сообщил, что и сам готов уйти с поста президента, но только при условии, что «страна встанет на законный путь, вернет нынешнюю ситуацию в правовое поле». Киргизский лидер также призвал политические партии не разделять народ.


#киргизия #стрельба #алмазбек атамбаев #покушение
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