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Лукашенко рассказал, как Тихановская «плакала на шее» за подаренные ей 15 тысяч долларов
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Лукашенко рассказал, как Тихановская «плакала на шее» за подаренные ей 15 тысяч долларов

Необходимую для переезда в Литву сумму пришлось изъять из оборота одного из госпредприятий, признался белорусский лидер

Необходимую для переезда в Литву сумму пришлось изъять из оборота одного из госпредприятий, признался белорусский лидер Фото: © Global Look Press / Florian Gaertner
Фото: © Global Look Press / Florian Gaertner

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он помог своей бывшей сопернице по президентской гонке Светлане Тихановской уехать в Литву. По словам белорусского лидера, у Тихановской не было денег для проживания в ЕС, и тогда президент распорядился изыскать 15 тысяч долларов. Тихановская была безмерно благодарна Лукашенко за этот шаг.


«В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, что я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли [Тихановскую] в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала [она у меня] на шее. Вывезли», — приводит БелТА слова Лукашенко.


В переезде Тихановской в Литву ощутимую помощь оказало посольство Белоруссии в прибалтийской республике, отметил Лукашенко.


Президент Белоруссии утверждает, что Тихановская сама просила власти вывезти ее из страны, поскольку опасалась за свою жизнь. Лукашенко сказал, что в первые несколько дней после прошедших в стране выборов организаторы несанкционированных акций протеста мечтали о «сакральной жертве», на роль которой отлично подходила именно экс-кандидат в президенты.


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«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас, — посетовал Лукашенко. — Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло! Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание».


9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Оппозиция во главе с Тихановской не согласилась с результатами. С 9 августа в республике проходят несанкционированные митинги.


11 августа стало известно, что Тихановская покинула родину. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс тогда сообщил что Тихановская находится в его стране. В тот же день в Сети появилось видеообращение Тихановской к белорусскому народу, в котором она призвала сограждан прекратить протесты.


В Белоруссии в конце августа было возбуждено уголовное дело в связи с созданием штабом Тихановской Координационного совета оппозиции — по статье 361 УК РБ. Согласно этой статье, за публичные призывы к захвату государственной власти срок заключения может составить от двух до пяти лет.


#белоруссия #литва #лукашенко #тихановская
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