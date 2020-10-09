Лукашенко рассказал, как Тихановская «плакала на шее» за подаренные ей 15 тысяч долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он помог своей бывшей сопернице по президентской гонке Светлане Тихановской уехать в Литву. По словам белорусского лидера, у Тихановской не было денег для проживания в ЕС, и тогда президент распорядился изыскать 15 тысяч долларов. Тихановская была безмерно благодарна Лукашенко за этот шаг.





«В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, что я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли [Тихановскую] в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала [она у меня] на шее. Вывезли», — приводит БелТА слова Лукашенко.





В переезде Тихановской в Литву ощутимую помощь оказало посольство Белоруссии в прибалтийской республике, отметил Лукашенко.





Президент Белоруссии утверждает, что Тихановская сама просила власти вывезти ее из страны, поскольку опасалась за свою жизнь. Лукашенко сказал, что в первые несколько дней после прошедших в стране выборов организаторы несанкционированных акций протеста мечтали о «сакральной жертве», на роль которой отлично подходила именно экс-кандидат в президенты.