Собянин попросил жителей Москвы продержаться еще несколько месяцев до вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ему понятно недовольство граждан из-за ограничений для профилактики коронавирусной инфекции. Он призвал жителей города продержаться еще несколько месяцев, «чтобы избежать коллапса из-за пандемии» и потерпеть до массовой вакцинации от COVID-19.





«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев, — заявил мэр Москвы в интервью Первому каналу. — Потому что на подходе производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту проблему. Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться, сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса».





Власти принимают необходимые решения, но без того, чтобы люди откликнулись на них, ничего не получится, сказал Собянин. «Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу», — цитирует его ТАСС.





Ситуация непростая, возможно, что в будущем она будет еще сложнее, предупредил мэр столицы. «Не надо ждать информации о том, что ваши близкие или родные тяжело заболели. Не надо этого дожидаться, давайте сделаем, чтобы этого не произошло», — обратился он к жителям Москвы.





Ранее 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что если количество заболевших продолжит увеличиваться, то власти будут рассматривать возможность введения дополнительных мер. В то же время чиновник исключил закрытие границ между регионами в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на текущий момент.





В России за последние сутки выявили максимальное с начала пандемии число новых заболеваний коронавирусной инфекцией — 12 126 человек. Лидирует среди регионов по числу новых заболеваний за последние 24 часа Москва — в городе зарегистрировали 3701 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражений в стране за все время достигло 1 272 238.