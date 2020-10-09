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Собянин попросил жителей Москвы продержаться еще несколько месяцев до вакцинации от COVID-19
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Собянин попросил жителей Москвы продержаться еще несколько месяцев до вакцинации от COVID-19

Градоначальник призвал граждан потерпеть, «чтобы избежать коллапса из-за пандемии»

Градоначальник призвал граждан потерпеть, «чтобы избежать коллапса из-за пандемии» Фото: © АГН Москва / Сергей Киселев
Фото: © АГН Москва / Сергей Киселев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ему понятно недовольство граждан из-за ограничений для профилактики коронавирусной инфекции. Он призвал жителей города продержаться еще несколько месяцев, «чтобы избежать коллапса из-за пандемии» и потерпеть до массовой вакцинации от COVID-19.


«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев, — заявил мэр Москвы в интервью Первому каналу. — Потому что на подходе производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту проблему. Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться, сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса».


Власти принимают необходимые решения, но без того, чтобы люди откликнулись на них, ничего не получится, сказал Собянин. «Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу», — цитирует его ТАСС.


Ситуация непростая, возможно, что в будущем она будет еще сложнее, предупредил мэр столицы. «Не надо ждать информации о том, что ваши близкие или родные тяжело заболелиНе надо этого дожидаться, давайте сделаем, чтобы этого не произошло», — обратился он к жителям Москвы.


Ранее 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что если количество заболевших продолжит увеличиваться, то власти будут рассматривать возможность введения дополнительных мер. В то же время чиновник исключил закрытие границ между регионами в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на текущий момент.


В России за последние сутки выявили максимальное с начала пандемии число новых заболеваний коронавирусной инфекцией — 12 126 человек. Лидирует среди регионов по числу новых заболеваний за последние 24 часа Москва — в городе зарегистрировали 3701 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражений в стране за все время достигло 1 272 238.


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#вакцина #москва #covid-19 #коронавирус #собянин
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