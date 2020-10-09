Песков допустил введение новых мер в России при росте числа случаев COVID-19

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране зафиксирован «печальный антирекорд» числа заболевших COVID-19 в стране. Если количество заболевших продолжит увеличиваться, то власти будут рассматривать возможность введения дополнительных мер, уточнил он. В то же время чиновник исключил закрытие границ между регионами в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на текущий момент.
«Очевидно, что цифры растут. Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — заявил Песков.
По его словам, в данный момент вполне допустимо усиление мер контроля на границе регионов, но полностью о закрытии границ речь пока не идет. Песков уточнил, что все будет зависеть от «общей картины заполняемости больниц».
«На сегодня зафиксирован действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья», — сказал переболевший коронавирусной инфекцией глава пресс-службы президента России.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа пациентов в стране является продолжением эпидемического процесса, а не второй волной. Она подчеркнула, что введения новых жестких мер можно избежать, если соблюдать предписанные меры профилактики.
За последние сутки в России впервые с начала пандемии COVID-19 зафиксировали более 12 тысяч выявленных случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стал 201 пациент. За все время пандемии от коронавируса умерли 22 257 человек.
Ранее 9 октября источники РБК сообщили, что в мэрии Москвы начали рассматривать возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке. О закрытии ресторанов речи пока не идет, добавил собеседник издания.
Если заболеваемость коронавирусом будет расти такими темпами, как сейчас, основная масса жителей России переболеет им до конца текущего сезона, предположил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он отметил, что большая часть случаев заболевания бессимптомная.