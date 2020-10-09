Песков допустил введение новых мер в России при росте числа случаев COVID-19

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране зафиксирован «печальный антирекорд» числа заболевших COVID-19 в стране. Если количество заболевших продолжит увеличиваться, то власти будут рассматривать возможность введения дополнительных мер, уточнил он. В то же время чиновник исключил закрытие границ между регионами в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на текущий момент.





«Очевидно, что цифры растут. Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — заявил Песков.





По его словам, в данный момент вполне допустимо усиление мер контроля на границе регионов, но полностью о закрытии границ речь пока не идет. Песков уточнил, что все будет зависеть от «общей картины заполняемости больниц».





«На сегодня зафиксирован действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья», — сказал переболевший коронавирусной инфекцией глава пресс-службы президента России.





Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа пациентов в стране является продолжением эпидемического процесса, а не второй волной. Она подчеркнула, что введения новых жестких мер можно избежать, если соблюдать предписанные меры профилактики.





За последние сутки в России впервые с начала пандемии COVID-19 зафиксировали более 12 тысяч выявленных случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стал 201 пациент. За все время пандемии от коронавируса умерли 22 257 человек.