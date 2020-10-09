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Как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте
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Как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте

Главные правила защиты от COVID-19

Главные правила защиты от COVID-19 Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

В России за сутки выявлено 12 126 заболевших коронавирусом — новый антирекорд в сравнении с майскими показателями. В реалиях второй волны и отсутствия жестких карантинных мер единственным эффективным методом противодействия COVID-19 остается сознательность граждан. О том, как самостоятельно минимизировать риск инфицирования, читайте в материале Daily Storm.


Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает соблюдение масочного режима главным правилом в защите от коронавируса. Причем надевать маску следует заранее — за несколько десятков или даже сотен метров до спуска в метро. С наземным транспортом ситуация аналогичная — о применении маски стоит вспомнить еще до входа в автобус, поскольку и на остановке зачастую собирается много людей.


«Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки. Если вы вдруг забыли их — как можно меньше касаться предметов, не трогать потом лицо, тело и при первой же возможности вымыть руки», — рассказал Покровский в интервью радио Sputnik.


Академик также призвал соблюдать социальную дистанцию, если это возможно, и открывать в транспорте окно для проветривания, не забывая при этом про меры предосторожности, чтобы не простудиться.


Эксперты отмечают важность правильного ношения средств индивидуальный защиты. К примеру, повторное использование одноразовых медицинских перчаток сопряжено с риском заражения коронавирусом, отмечает врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.


«Одноразовые резиновые перчатки не следует использовать повторно, поскольку при этом трудно избежать распространения загрязнения и занесения вирусов на участки кожи», — сообщила Ненастина, подчеркнув, что не существует «правильного» выворачивания эластичных перчаток. Их стирка же и вовсе деформирует защитный слой.


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#карантин #пандемия #коронавирус
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