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Никакого секса и сплошные измены — да что там творится?
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Никакого секса и сплошные измены — да что там творится?

Журналист раскрыл подробности сексуальной жизни Галкина и Пугачевой

Журналист раскрыл подробности сексуальной жизни Галкина и Пугачевой Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Российский журналист Сергей Соседов вновь решил напомнить о себе громкими заголовками, сунув нос в сексуальную жизнь Галкина и Пугачевой. По его мнению, в одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса напрочь отсутствует секс. Вот только откуда у него такая информация, «эксперт» умалчивает.


«Макс не может изменять Алле, потому что он никогда с ней в сексуальном плане не был. Как можно изменять тому, чего не было априори! Секс между Аллой и Максимом — это совершенно глупая тема. Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил!» — заявил Соседов в разговоре с «Собеседником».


При этом версия журналиста совершенно не вяжется с историей Пугачевой о встрече с будущим супругом. По словам певицы, она ощутила сильное физическое влечение, хоть в ту пору еще и была замужем за Филиппом Киркоровым. Да и интимные подробности королева эстрады никогда не скрывала, называя Галкина исключительным любовником. Но у Соседова и на это нашелся комментарий.


«Это все чистая игра на публику… Ей уже за 70! Что нужно женщине в этом возрасте? Вы разве не знаете? Тогда спросите у женщин. О сексе в этом возрасте уже никто не думает!» — заверил Соседов.


Далеко не все интернет-пользователи согласны с догадками музыкального критика — по мнению многих, журналист просто проецирует свои сексуальные проблемы на других.


В роли «эксперта» по интимной жизни пары Галкин — Пугачева ранее выступала психолог Елена Перелыгина. Она и вовсе считает, что неудовлетворенный брачной жизнью Галкин постоянно изменяет своей супруге.


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#шоу-бизнес #максим галкин #эстрада #алла пугачева
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