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Золотые яйца — хит сезона и знак протеста
Хайп

Золотые яйца — хит сезона и знак протеста

А ты готов к такому, Дональд Трамп?

А ты готов к такому, Дональд Трамп? undefined

Предвыборная политическая борьба в Штатах вышла на новый уровень — в дело вступили золотые яйца, созданные художницей Сюзанной Скотт, а точнее ее проект Trumped nuts, нацеленный против действующего президента США. Автор призывает творцов принять участие в акции — для этого нужно лишь выложить фото с блестящими «орехами».


Как и любое генитальное искусство, Trumped nuts является мощным политическим заявлением против старорежимных, консервативных политиков с их высокомерием и оторванностью от прогрессивных ценностей.


Это уже не первый раз, когда гениталии становятся символом борьбы против действующего президента США — в день инаугурации Дональда Трампа тысячи женщин выступали против политики в отношении репродуктивных прав граждан. Символом протеста тогда стал головной убор, напоминающий своим внешним видом матку с яичниками.


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#выборы президента в сша 2020 #сша #трамп
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