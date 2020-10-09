Золотые яйца — хит сезона и знак протеста

Предвыборная политическая борьба в Штатах вышла на новый уровень — в дело вступили золотые яйца, созданные художницей Сюзанной Скотт, а точнее ее проект Trumped nuts, нацеленный против действующего президента США. Автор призывает творцов принять участие в акции — для этого нужно лишь выложить фото с блестящими «орехами».





Как и любое генитальное искусство, Trumped nuts является мощным политическим заявлением против старорежимных, консервативных политиков с их высокомерием и оторванностью от прогрессивных ценностей.





Это уже не первый раз, когда гениталии становятся символом борьбы против действующего президента США — в день инаугурации Дональда Трампа тысячи женщин выступали против политики в отношении репродуктивных прав граждан. Символом протеста тогда стал головной убор, напоминающий своим внешним видом матку с яичниками.