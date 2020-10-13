Российские сериалы, которые смотрят в США

На Netflix 7 октября состоялась премьера российского научно-фантастического сериала «Эпидемия». Триллер Павла Костомарова уверенно ворвался на зарубежный рынок и даже вошел в топ-10 сервиса, опередив «Американскую семейку» и «Гриффинов». Согласно сведениям «Коммерсанта», многосерийный фильм по произведению Яны Вагнер «Вонгозеро» еще и побил рекорд по стоимости продажи отечественных проектов на стриминговую платформу, доставшись американцам примерно за 1,5 миллиона долларов.





Нашим производителям не впервой захватывать зрительское внимание за рубежом — о пяти российских сериалах, которые смотрят в США, читайте в материале Daily Storm.





«Эпидемия»





Экранизация «Вонгозера», как и оригинал, отчасти оказалась пророческой, отчего стирается грань между фантастикой и прогнозируемым будущим. Распространение неизвестного респираторного вируса, поражающего легкие, превращает суетливую Москву в мертвый мегаполис. Напуганное масштабами пандемии правительство закрывает города. В новых условиях деньги становятся пережитком прошлого. Настоящую ценность теперь представляют лишь еда и бензин, за которые быстро озверевшие люди готовы свернуть друг другу шеи. А те, в ком еще осталась доля человечности, вынуждены объединиться для выживания.





«Эпидемия» даже удостоилась внимания маэстро хоррор-литературы Стивена Кинга, который назвал ее «чертовски хорошим русским сериалом».