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Российские сериалы, которые смотрят в США
Некоторые из них произвели настоящий фурор Коллаж: © Daily Storm
Хайп

Российские сериалы, которые смотрят в США

Некоторые из них произвели настоящий фурор

Коллаж: © Daily Storm

На Netflix 7 октября состоялась премьера российского научно-фантастического сериала «Эпидемия». Триллер Павла Костомарова уверенно ворвался на зарубежный рынок и даже вошел в топ-10 сервиса, опередив «Американскую семейку» и «Гриффинов». Согласно сведениям «Коммерсанта», многосерийный фильм по произведению Яны Вагнер «Вонгозеро» еще и побил рекорд по стоимости продажи отечественных проектов на стриминговую платформу, доставшись американцам примерно за 1,5 миллиона долларов.


Нашим производителям не впервой захватывать зрительское внимание за рубежом — о пяти российских сериалах, которые смотрят в США, читайте в материале Daily Storm.


«Эпидемия»


Экранизация «Вонгозера», как и оригинал, отчасти оказалась пророческой, отчего стирается грань между фантастикой и прогнозируемым будущим. Распространение неизвестного респираторного вируса, поражающего легкие, превращает суетливую Москву в мертвый мегаполис. Напуганное масштабами пандемии правительство закрывает города. В новых условиях деньги становятся пережитком прошлого. Настоящую ценность теперь представляют лишь еда и бензин, за которые быстро озверевшие люди готовы свернуть друг другу шеи. А те, в ком еще осталась доля человечности, вынуждены объединиться для выживания.


«Эпидемия» даже удостоилась внимания маэстро хоррор-литературы Стивена Кинга, который назвал ее «чертовски хорошим русским сериалом».


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Фото: © Premier
Фото: © Premier

«Метод»


Психологический триллер в свое время перевернул представление российской аудитории об отечественных сериалах и вновь привлек к ним внимание массового зрителя. Детективные истории вне рамок черно-белой морали по заветам «Декстера» и «Настоящего детектива», приправленные действительно жестокими и откровенными сценами и безумием главных героев — все это противоречивый мир двух следователей, где нет места «ментовской романтике».


Фото: © Первый канал
Фото: © Первый канал

«Мажор»


Еще один криминальный детектив, но на этот раз о сыне олигарха, вынужденном работать в обыкновенном отделении полиции. Создатели обыграли жанровые штампы на западном уровне — характеры богатого героя и голубоглазой начальницы-красавицы заиграли яркими красками, а к ним в придачу «насыпали» небанальный сценарий и хорошую операторскую работу.


Фото: © Netflix
Фото: © Netflix

«Лучше, чем люди»


Научно-фантастической драме принадлежал предыдущий рекорд по стоимости продажи российских проектов: один миллион долларов. В центре сюжета — взаимоотношения андроидов и людей со всеми сопутствующими моральными дилеммами. Какое же место займут роботы в мире будущего и могут ли они стать лучшей версией людей — узнаете в сериале.


Фото: © онлайн-кинотеатр START
Фото: © онлайн-кинотеатр START

«Фарца»


Атмосферная зарисовка молодежной жизни 60-х с духом беспечного авантюризма, любви и настоящей дружбы. История четырех товарищей, чьи представления о настоящей жизни не вписываются в советско-пролетарские рамки, поэтому парни вынуждены зарабатывать фарцовкой — подпольной спекуляцией импортными товарами. Искусная стилизация и ретро-саундтрек окунают зрителя в реалии недалекого прошлого — в восторге останутся не только иностранные, но и российские зрители.


Фото: © онлайн-кинотеатр Ivi
Фото: © онлайн-кинотеатр Ivi

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