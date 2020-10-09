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Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» по делу о мошенничестве
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Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» по делу о мошенничестве

Хабаров будет заключен под стражу до 30 ноября

Пресненский суд Москвы арестовал топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, который подозревается в крупном мошенничестве. Главного исполнительного директора банка заключили под стражу до 30 ноября. Накануне Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете России (СКР).


«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября», — цитирует решение судьи ТАСС. Топ-менеджера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).


Накануне Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете России. По словам адвоката банкира Владимира Слащева, основанием для допроса стал конфликт с партнерами, который перешел «в уголовно-правовое русло».


Защитник отметил, что по заявлению бывшего партнера Хабарова Александра Богатикова против топ-менеджера «Траста» было возбуждено уголовное дело, поэтому у банкира провели обыски. Слащев назвал обвинения «абсолютно голословными и не подтвержденными ни одним документом, кроме фантазии самого заявителя». Адвокат считает, что возбуждение уголовного дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в 58 миллионов долларов, подтвержденного решением Лондонского суда».


Богатиков ранее заявил, что Хабаров вместе с сообщниками похитил у него 900 миллионов рублей.


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В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-главы Бинбанка Михаила Шишханова и трех его подчиненных по иску банка «Траст». Сумма иска к менеджерам о возмещении убытков составляет 306,5 миллиарда рублей, первые слушания по этому делу назначены на 17 ноября. Ранее суд уже арестовал имущество участников этого дела общей стоимостью 22,7 миллиарда рублей, также по иску «Траста».


#банк траст #суд #мошенничество #арест
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