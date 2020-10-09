Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, который подозревается в крупном мошенничестве. Главного исполнительного директора банка заключили под стражу до 30 ноября. Накануне Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете России (СКР).





«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября», — цитирует решение судьи ТАСС. Топ-менеджера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).





Накануне Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете России. По словам адвоката банкира Владимира Слащева, основанием для допроса стал конфликт с партнерами, который перешел «в уголовно-правовое русло».





Защитник отметил, что по заявлению бывшего партнера Хабарова Александра Богатикова против топ-менеджера «Траста» было возбуждено уголовное дело, поэтому у банкира провели обыски. Слащев назвал обвинения «абсолютно голословными и не подтвержденными ни одним документом, кроме фантазии самого заявителя». Адвокат считает, что возбуждение уголовного дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в 58 миллионов долларов, подтвержденного решением Лондонского суда».





Богатиков ранее заявил, что Хабаров вместе с сообщниками похитил у него 900 миллионов рублей.