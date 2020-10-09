Активиста Pussy Riot арестовали на 30 суток за акцию с ЛГБТ-флагами

Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток участника группы Pussy Riot Александра Софеева. Активиста обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщил адокат Софеева Василий Кушнир в беседе с «Интерфаксом». На днях проект Pussy Riot провел акцию против гомофобии, вывесив радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОМВД по Басманному району.
«Доводы защиты, ровно как и факты нарушений со стороны сотрудников полиции, были проигнорированы», — сообщается в Telegram-канале Avtozak Live. Также отмечается, что заседание начали без адвоката Софеева, только после требования подсудимого пустить защитника слушание прервали.
Суд отклонил ходатайства о ведении протокола заседания, вызове прокурора и подполковника Ивана Кучерова, который задерживал Софеева. Участник Pussy Riot сообщил в зале суда, что «не очень понимает, в чем его обвиняют».
Софеева признали виновным по части восьмой статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия), сообщил в разговоре с «Интерфаксом» адвокат активиста Василий Кушнир.
Вечером 7 октября начали задерживать участников группы Pussy Riot. Василия Андрианова и Елизавету Дидерих доставили в ОМВД по Басманному району. Полиция также пришла к дому Александра Софеева. Об этом сообщила активистка Мария Алехина. По ее словам, домой к ее матери приходили «четыре человека в камуфляже».
8 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Вероника Никульшина рассказала, что задержанных участников Pussy Riot отпустили после составления административных протоколов. «В месте, где я сейчас нахожусь, к моей подруге, тоже приходили люди в черных масках, очень долго стучали в дверь, не очень понятно, как они меня здесь нашли. Думаю, что нас всех рано иди поздно отведут в отдел, составят протокол и отпустят», — добавила она. В этот же день девушку задержали. Также была задержана еще одна участница группы Мария Алехина.
Алехину задержали на входе в редакцию телеканала «Дождь». Она шла на интервью. Позже активистка написала в своем Twiiter, что ее отпустили, составив протокол о нарушении правил поведения на публичном мероприятии.
Участники группы Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОМВД по Басманному району. Таким образом они выразили мнение, что «государство не должно позволять себе вмешиваться в жизнь ЛГБТК-сообщества».
На странице в Facebook активисты призвали власти провести расследования преследования геев, лесбиянок, транссексуалов в Чечне, принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации. В числе требований Pussy Riot также указана легализация однополых партнерств, отмена закона о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.