Активиста Pussy Riot арестовали на 30 суток за акцию с ЛГБТ-флагами

Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток участника группы Pussy Riot Александра Софеева. Активиста обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщил адокат Софеева Василий Кушнир в беседе с «Интерфаксом». На днях проект Pussy Riot провел акцию против гомофобии, вывесив радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОМВД по Басманному району.





«Доводы защиты, ровно как и факты нарушений со стороны сотрудников полиции, были проигнорированы», — сообщается в Telegram-канале Avtozak Live. Также отмечается, что заседание начали без адвоката Софеева, только после требования подсудимого пустить защитника слушание прервали.





Суд отклонил ходатайства о ведении протокола заседания, вызове прокурора и подполковника Ивана Кучерова, который задерживал Софеева. Участник Pussy Riot сообщил в зале суда, что «не очень понимает, в чем его обвиняют».





Софеева признали виновным по части восьмой статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия), сообщил в разговоре с «Интерфаксом» адвокат активиста Василий Кушнир.