Новости
Новости
St
Активиста Pussy Riot арестовали на 30 суток за акцию с ЛГБТ-флагами
Новости

Активиста Pussy Riot арестовали на 30 суток за акцию с ЛГБТ-флагами

Александра Софеева обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия

Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток участника группы Pussy Riot Александра Софеева. Активиста обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщил адокат Софеева Василий Кушнир в беседе с «Интерфаксом». На днях проект Pussy Riot провел акцию против гомофобии, вывесив радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОМВД по Басманному району.


«Доводы защиты, ровно как и факты нарушений со стороны сотрудников полиции, были проигнорированы», сообщается в Telegram-канале Avtozak Live. Также отмечается, что заседание начали без адвоката Софеева, только после требования подсудимого пустить защитника слушание прервали.


Суд отклонил ходатайства о ведении протокола заседания, вызове прокурора и подполковника Ивана Кучерова, который задерживал Софеева. Участник Pussy Riot сообщил в зале суда, что «не очень понимает, в чем его обвиняют».


Софеева признали виновным по части восьмой статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия), сообщил в разговоре с «Интерфаксом» адвокат активиста Василий Кушнир.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

«Мы вам покажем, что такое настоящая ЛГБТ-диверсия!»

Daily Storm поговорил с участником Pussy Riot, вывесившим на Лубянке и на здании Минкульта радужные флаги 7 октября 2020
Dailystorm - «Мы вам покажем, что такое настоящая ЛГБТ-диверсия!»

Вечером 7 октября начали задерживать участников группы Pussy Riot. Василия Андрианова и Елизавету Дидерих доставили в ОМВД по Басманному району. Полиция также пришла к дому Александра Софеева. Об этом сообщила активистка Мария Алехина. По ее словам, домой к ее матери приходили «четыре человека в камуфляже».


8 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Вероника Никульшина рассказала, что задержанных участников Pussy Riot отпустили после составления административных протоколов. «В месте, где я сейчас нахожусь, к моей подруге, тоже приходили люди в черных масках, очень долго стучали в дверь, не очень понятно, как они меня здесь нашли. Думаю, что нас всех рано иди поздно отведут в отдел, составят протокол и отпустят», — добавила она. В этот же день девушку задержали. Также была задержана еще одна участница группы Мария Алехина.


В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

По информации Telegram-канала Avtozak Live, девушку везут в Мещанский отдел полиции 8 октября 2020
Dailystorm - В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Алехину задержали на входе в редакцию телеканала «Дождь». Она шла на интервью. Позже активистка написала в своем Twiiter, что ее отпустили, составив протокол о нарушении правил поведения на публичном мероприятии.


Участники группы Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОМВД по Басманному району. Таким образом они выразили мнение, что «государство не должно позволять себе вмешиваться в жизнь ЛГБТК-сообщества». 


На странице в Facebook активисты призвали власти провести расследования преследования геев, лесбиянок, транссексуалов в Чечне, принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации. В числе требований Pussy Riot также указана легализация однополых партнерств, отмена закона о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.


Участники Pussy Riot вывесили ЛГБТ-флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

Выбор зданий активисты объяснили тем, что это «главные символы российской государственности» 7 октября 2020
Dailystorm - Участники Pussy Riot вывесили ЛГБТ-флаги на зданиях ФСБ и администрации президента
#акция #pussy riot #арест #лгбт
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»