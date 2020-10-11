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Баку и Ереван обменялись обвинениями в нарушении перемирия
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Баку и Ереван обменялись обвинениями в нарушении перемирия

Армения заявила о ночных обстрелах Степанакерта, Азербайджан — об ударах по Гяндже и Мингячевиру

В ночь на 11 октября обстрелу со стороны азербайджанских войск подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил корреспондент Daily Storm. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны НКР. Там уточнили, что удары также наносились и по другим населенным пунктам. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле городов Гянджа и Мингячевир. В последнем ракетный удар был нанесен по гидроэлектростанции.


«Ночной обстрел Степанакерта. Видимо, спокойно поспать уже не получится», — сообщил в ночь на 11 октября с места событий корреспондент Daily Storm Антон Старков.


В Минобороны НКР заявили, что азербайджанская сторона продолжает обстреливать Степанакерт и ряд других населенных пунктов республики. «Несмотря на то что армия обороны [Нагорного Карабах] придерживается договоренностей о прекращении огня, заключенных в Москве, азербайджанская сторона продолжает обстреливать Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты Республики Арцах»,говорится в заявлении оборонного ведомства.


Военные Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в распространении ложной информации об обстреле подразделениями непризнанной республики азербайджанской территории. «Приведенные ранее утверждения абсолютно ложны, они не имеют ничего общего с действительностью», — уточнили в НКР.


 В Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинили армянскую сторону в нарушении режима перемирия, обстреле населенных пунктов страны и попытке атаковать позиции азербайджанских военных. «В ночь на 11 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции. Все попытки противника атаковать ночью были пресечены огнем», говорится в заявлении военного ведомства.


Азербайджанские военные также опровергли обвинения Еревана в ракетных обстрелах населенных пунктов Нагорного Карабаха. В ведомстве назвали эти заявления «ложью и дезинформацией».


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Ранее Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле города Гянджа крупного промышленного центра страны — Мингячевир, где находится гидроэлектростанция. «11 октября 2020 года около 04:00 [03:00 мск] вооруженные силы противника нанесли ракетные удары по Мингячевирской ГЭС, которая является крупнейшей гидроэлектростанцией на Южном Кавказе», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Twitter.



Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. 10 октября при посредничестве Москвы главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в районе непризнанной НКР, обмене пленными и телами погибших. Переговоры в столице России прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов.


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#азербайджан #перемирие #армения #военный конфликт #нагорный карабах
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