Баку и Ереван обменялись обвинениями в нарушении перемирия

В ночь на 11 октября обстрелу со стороны азербайджанских войск подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил корреспондент Daily Storm. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны НКР. Там уточнили, что удары также наносились и по другим населенным пунктам. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле городов Гянджа и Мингячевир. В последнем ракетный удар был нанесен по гидроэлектростанции.





«Ночной обстрел Степанакерта. Видимо, спокойно поспать уже не получится», — сообщил в ночь на 11 октября с места событий корреспондент Daily Storm Антон Старков.





В Минобороны НКР заявили, что азербайджанская сторона продолжает обстреливать Степанакерт и ряд других населенных пунктов республики. «Несмотря на то что армия обороны [Нагорного Карабах] придерживается договоренностей о прекращении огня, заключенных в Москве, азербайджанская сторона продолжает обстреливать Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты Республики Арцах», — говорится в заявлении оборонного ведомства.





Военные Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в распространении ложной информации об обстреле подразделениями непризнанной республики азербайджанской территории. «Приведенные ранее утверждения абсолютно ложны, они не имеют ничего общего с действительностью», — уточнили в НКР.





В Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинили армянскую сторону в нарушении режима перемирия, обстреле населенных пунктов страны и попытке атаковать позиции азербайджанских военных. «В ночь на 11 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции. Все попытки противника атаковать ночью были пресечены огнем», — говорится в заявлении военного ведомства.





Азербайджанские военные также опровергли обвинения Еревана в ракетных обстрелах населенных пунктов Нагорного Карабаха. В ведомстве назвали эти заявления «ложью и дезинформацией».