Президент Карабаха обратится к странам с призывом признать независимость республики

Глава республики также заявил о готовности обратиться в международные организации и к руководству различных стран с вопросом признать независимость Нагорного Карабаха. «Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм», — подчеркнул он.





Аруюнян отметил, что сегодня в НКР нарушаются права человека. «И после всего этого они ждут от Арцаха согласия на их [Азербайджана] требования. Этого не будет. Арцах осуществляет свое право на самозащиту, и мы будем реализовывать его при содействии Армении», — уточнил он.





Президент НКР обвинил Баку в применении против мирного населения ракетных систем залпового огня «Смерч», «Полонез», ударных беспилотников под прикрытием заявлений об обстреле военной инфраструктуры республики. Арутюнян также отметил, что в Степанакерте нет ни одного места, куда бы не прилетали ракеты и снаряды со стороны азербайджанских позиций. В качестве примера он привел обстрел храма Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуши, подчеркнув, что это не объект военного назначения.





Арутюнян подчеркнул, что сегодня в Нагорном Карабахе попираются права человека. «И после всего этого они ждут от Арцаха согласия на их требования. Этого не будет. Арцах осуществляет свое право на самозащиту, и мы будем реализовывать его при содействии Армении», — уточнил он и добавил, что НКР никогда не будет частью Азербайджана.