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Президент Карабаха обратится к странам с призывом признать независимость республики
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Президент Карабаха обратится к странам с призывом признать независимость республики

Араик Арутюнян обвинил Азербайджан в обстреле мирного населения под прикрытием заявлений об атаках военной инфраструктуры НКР

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что планирует в ближайшие дни обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость НКР. По его словам, он готов это сделать, если не увидит готовность Азербайджана решить конфликт путем мирных переговоров. Арутюнян также подчеркнул, что в вооруженном конфликте с Баку жители республики реализуют свое право на самозащиту.


«Если мы не увидим в ближайшие дни готовность Азербайджана вести мирные переговоры, то я обращусь к Армении с просьбой признать независимость Республики Арцах [армянское название Карабаха]», — заявил президент непризнанной НКР Араик Аруюнян на пресс-конференции.


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Глава республики также заявил о готовности обратиться в международные организации и к руководству различных стран с вопросом признать независимость Нагорного Карабаха. «Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм», — подчеркнул он.


Аруюнян отметил, что сегодня в НКР нарушаются права человека. «И после всего этого они ждут от Арцаха согласия на их [Азербайджана] требования. Этого не будет. Арцах осуществляет свое право на самозащиту, и мы будем реализовывать его при содействии Армении», — уточнил он.


Президент НКР обвинил Баку в применении против мирного населения ракетных систем залпового огня «Смерч», «Полонез», ударных беспилотников под прикрытием заявлений об обстреле военной инфраструктуры республики. Арутюнян также отметил, что в Степанакерте нет ни одного места, куда бы не прилетали ракеты и снаряды со стороны азербайджанских позиций. В качестве примера он привел обстрел храма Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуши, подчеркнув, что это не объект военного назначения.


Арутюнян подчеркнул, что сегодня в Нагорном Карабахе попираются права человека. «И после всего этого они ждут от Арцаха согласия на их требования. Этого не будет. Арцах осуществляет свое право на самозащиту, и мы будем реализовывать его при содействии Армении», — уточнил он и добавил, что НКР никогда не будет частью Азербайджана. 


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#азербайджан #армения #военный конфликт #нагорный карабах
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