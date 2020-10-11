Президент Карабаха обратится к странам с призывом признать независимость республики

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что планирует в ближайшие дни обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость НКР. По его словам, он готов это сделать, если не увидит готовность Азербайджана решить конфликт путем мирных переговоров. Арутюнян также подчеркнул, что в вооруженном конфликте с Баку жители республики реализуют свое право на самозащиту.
«Если мы не увидим в ближайшие дни готовность Азербайджана вести мирные переговоры, то я обращусь к Армении с просьбой признать независимость Республики Арцах [армянское название Карабаха]», — заявил президент непризнанной НКР Араик Аруюнян на пресс-конференции.
Глава республики также заявил о готовности обратиться в международные организации и к руководству различных стран с вопросом признать независимость Нагорного Карабаха. «Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм», — подчеркнул он.
Аруюнян отметил, что сегодня в НКР нарушаются права человека. «И после всего этого они ждут от Арцаха согласия на их [Азербайджана] требования. Этого не будет. Арцах осуществляет свое право на самозащиту, и мы будем реализовывать его при содействии Армении», — уточнил он.
Президент НКР обвинил Баку в применении против мирного населения ракетных систем залпового огня «Смерч», «Полонез», ударных беспилотников под прикрытием заявлений об обстреле военной инфраструктуры республики. Арутюнян также отметил, что в Степанакерте нет ни одного места, куда бы не прилетали ракеты и снаряды со стороны азербайджанских позиций. В качестве примера он привел обстрел храма Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуши, подчеркнув, что это не объект военного назначения.
Арутюнян подчеркнул, что сегодня в Нагорном Карабахе попираются права человека. «И после всего этого они ждут от Арцаха согласия на их требования. Этого не будет. Арцах осуществляет свое право на самозащиту, и мы будем реализовывать его при содействии Армении», — уточнил он и добавил, что НКР никогда не будет частью Азербайджана.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. 10 октября при посредничестве Москвы главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в районе непризнанной НКР, обмене пленными и телами погибших. Переговоры в столице России прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов.