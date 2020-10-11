Алиев положительно оценил итоги переговоров по Нагорному Карабаху в Москве

Азербайджанский лидер подчеркнул, что цель Баку в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) осталась неизменной — это «восстановление территориальной целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом». «Возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания, в том числе в Шуши, в том числе в другие населенные пункты Нагорного Карабаха, и, само собой, на все остальные территории за пределами административной границы бывшего НКО [Нагорно-Карабахской области]», — добавил он.





Оценивая роль России в урегулировании вооруженного конфликта, Алиев отметил, что возможности Москвы повлиять на противоборствующие стороны несравненно больше, чем у любой другой стороны. «Безусловно, Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль. И, безусловно, эта роль, она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе», — уточнил Алиев.





По его словам, руль Турции в мире и в регионе — стабилизирующая роль. «Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле урегулирования конфликта», — добавил он.





Президент Азербайджана назвал ложными обвинения в том, что конфликтом в Нагорном Карабахе управляют турецкие власти. Алиев подчеркнул, что целью таких вбросов является попытка демонизировать Турцию. «Это, к сожалению, на Западе приобретает какую-то норму. Турция отстаивает свои интересы, свое право жить своей жизнью. Турция при президенте Эрдогане перестала быть послушным союзником Запада, она диктует условия и в своем регионе, и в мире. Поэтому, конечно же, со стороны Запада идет такое открытое давление. Оно даже сопряжено с очень странным и негативным эмоциональным фоном по отношению к Турции», — резюмировал Алиев.